Israelische Luftwaffe und US Air Force übten gemeinsam

Wie die israelischen Selbstverteidigungskräfte bekannt gaben, absolvierten die Luftwaffe Israels und die US Air Force eine gemeinsame Übung.

An dem Manöver nahmen israelische F-35 sowie US-amerikanische F-15 Jets teil. Außerdem wurde die Luftbetankung trainiert. Dabei betankten etwa Flugzeuge der US Air Force israelische Kampfjets, während Tankflugzeuge der Israeli Air Force Jagdflugzeuge der US Air Force betankten.

"Übungen wie diese stärken die Zusammenarbeit zwischen unseren und den US-Streitkräften. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund der Situation im Iran wichtig", teilte die israelische Luftwaffe mit.

Im Iran ist seit 1979 eine radikal-islamische Führung an der Macht, die als Unterstützer von Terroristen gilt. Seit Monaten lassen die radikalen Mullahs in Teheran auf Frauen, die friedlich gegen die Kopftuchpflicht protestieren einprügeln und schießen. Zahlreiche Demonstrantinnen und Demonstranten wurden bereits festgenommen und teilweise zum Tode verurteilt. Zudem arbeitete der Iran in der Vergangenheit immer wieder mutmaßlich an Atomwaffen und gilt als große Bedrohung für die gesamte Region und den Weltfrieden.

(red)