Neue tödliche Corona-Welle: Testpflicht für Einreisende aus China

China wird von einer neuen Corona-Welle tödlichen Ausmaßes überrollt und straft all jene Politiker, Airlinemanager und PR-Verantwortlichen, die in den vergangenen eineinhalb Jahren so getan haben, als gebe es kein Corona mehr, Lügen. Nach dem für österreichische Politiker typischen Zögern, hat sich jetzt auch die heimische Politik zu einer Testpflicht für Einreisende aus China entschlossen.