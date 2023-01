Corona-Pandemie: AUA setzt bei China-Flügen auf Freiwilligkeit

China wird von einer neuen Corona-Welle tödlichen Ausmaßes überrollt und straft all jene Airlinemanager und PR-Verantwortlichen, die in den vergangenen eineinhalb Jahren so getan haben, als gebe es kein Corona mehr, Lügen. Die AUA evaluiert ihr Schutzkonzept für China Flüge. Zudem setzt man auf freiwillige Crews, die gegen Corona geimpft sind.