Condor erweitert Film- und Serienauswahl an Bord

„Tatort” schauen auf dem Weg in den Urlaub: Condor erweitert nochmals die Auswahl an Filmen und Serien an Bord. Auf dem neuen Langstreckenflugzeug A330neo können Gäste aus bis zu 250 Filmen und fast 260 Serien kostenfrei auswählen. Hinzukommen Programme von ARD Plus und die beliebte Zeichentrickserie SimsalaGrimm. Reisen mit Condor können bei Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden. Flugtickets sind unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

Durch die Kooperation mit ARD Plus haben Gäste Zugriff auf beste Unterhaltung, darunter Klassiker wie „Tatort”, „Mord mit Aussicht” und „Polizeiruf 110”. Die Auswahl für Kinder ist ebenfalls größer als je zuvor. Sie erwarten spannende Folgen der Sendung „Wissen macht Ah” und „Im Fußballfieber mit der Maus”. Märchenliebhaber kommen mit SimsalaGrimm auf ihre Kosten. Die unterhaltsamen Folgen erwecken klassische Geschichten von den Gebrüdern Grimm, Hans Christian Andersen und 1001 Nacht zu neuem Leben.

Oscarprämierte Filme und beliebte Klassiker

Wer verpasst hat ins Kino zu gehen, kann das an Bord von Condor nachholen. Neu dabei ist zum Beispiel die romantische Komödie „Ticket ins Paradies” und Actionfans können sich auf „Black Adam” und „Black Panther: Wakanda Forever” freuen. Außerdem sind Klassiker wie „Casablanca” und „Der Zauberer von Oz” dabei. Insgesamt sind fast 30 Oscarprämierte und neun nominierte Filme im Programm.

Condors Bordunterhaltungsprogramm bietet für jede Altersgruppe und jeden Geschmack eine riesige Auswahl, aber auch die Lieblingsserie von zuhause kann an Bord weitergeschaut werden. Über FlyConnect können Gäste an Bord der neuen A330neo, Highspeed Broadband Internet dazubuchen und dabei aus drei verschiedenen Datenpaketen wählen.

Gäste, die mit der Boeing 767 oder dem A330-200 in ihren Urlaub fliegen, genießen ebenfalls das vielfältigste Entertainmentprogramm aller Zeiten, jedoch erst ab Mai 2023 auch das Programm von ARD Plus und SimsalaGrimm.

(red / DE)