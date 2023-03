Condor baut Winterflugplan 2023/24 deutlich aus: Erstmals im Winter Flüge ab Wien

Noch mehr Auswahl: Condor kehrt mit dem Winterflugplan 2023/24 an die Flughäfen Berlin und Köln zurück und außerdem wird mehr Gästen in Deutschland und Österreich als je zuvor ermöglicht, die beliebten Ferienflüge in den Urlaub und in die Sonne nutzen zu können. Für Gäste in Nürnberg und Wien bietet Condor nach eigenen Angaben erstmals auch Flüge im Winter an. Im Zuge dieser erweitert Condor ihr Streckennetz um die attraktiven Winter-Ziele Dubai und Agadir in Marokko. Reisen mit Condor können bei Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden. Flugtickets sind unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

Erweiterung des Ägypten-Programms mit täglichen Verbindungen nach Hurghada

Hurghada gehört zu den beliebtesten Zielen in der Wintersaison, weshalb die Anzahl der Flüge dorthin kräftig aufgestockt wird. Mit Verbindungen in den ägyptischen Badeort kehrt Condor nach Berlin und Köln zurück und nimmt Hurghada auch in die Winterflugpläne ab Nürnberg, Leipzig und Wien auf. Die Flüge werden mit einem Airbus A320 durchgeführt und Tickets sind ab 149,99 Euro pro Strecke buchbar.

Condor-Flüge nach Hurghada im Winter 2023/24:

Köln: montags, mittwochs, freitags und samstags

Berlin: montags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags

Nürnberg: dienstags, donnerstags, samstags und sonntags

Leipzig: täglich

Wien: montags, mittwochs, freitags und sonntags

Gefährliche Destination

Ägypten gilt allerdings als nicht gerade ungefährliches Reiseziel. Teile des Landes gelten als Sperrgebiet, es kommt seit Jahrzehnten immer wieder zu radikal-islamischen Terroranschlägen, wie etwa in Luxor 1997. Erst vor 8 Jahren brachten radikale muslimische Terroristen eine russische Verkehrsmaschine zum Absturz. In den Terroranschlag war offenbar auch in Techniker der Egypt Air verwickelt, der mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" sympathisierte. Zur Sicherheitssituation im Land schreibt etwa das österreichische Außenministerium explizit: "Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen besteht im ganzen Land ein allgemeines Sicherheitsrisiko von terroristischen und anderen Angriffen." Auch die Situation der Menschen- und Frauenrechte in Ägypten gibt Anlass zur Sorge.

Condor auch in Marokko zurück

Nach längerer Abwesenheit steht mit wöchentlichen Verbindungen nach Agadir auch das beliebte Reiseziel Marokko wieder im Condor-Flugplan. Die Stadt an der Atlantikküste ist mit ihrem weitläufigen Strand und der belebten Uferpromenade ein beliebtes Urlaubsziel, besonders im Winter. Ab heute sind Tickets ab 129,99 Euro pro Strecke buchbar.

Condor-Flüge nach Agadir im Winter 2023/24:

Düsseldorf: donnerstags und sonntags

München: donnerstags und sonntags

Frankfurt: mittwochs und samstags

Berlin: freitags

Im Winter nach Dubai

Condor verbindet die deutsche Hauptstadt mit der Urlaub- und Finanzmetropole am Arabischen Golf und fliegt ab Winter von Berlin nach Dubai. Die Millionenstadt erfreut sich aufgrund des ganzjährig warmen Klimas und der weltbekannten Architektur der Superlative größter Beliebtheit. Tickets sind ab 219,99 Euro pro Strecke buchbar.

Condor-Flüge nach Dubai im Winter 2023/24:

Berlin: montags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags

