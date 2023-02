Condor und Bentour transportieren Hilfsgüter in die Türkei

Die Fluggesellschaft Condor und der Reiseveranstalter Bentour haben gemeinsam einen Sonderflug mit Hilfsgütern für die Erdbebenregion in der Türkei und in Syrien organisiert. In Kooperation mit der türkischen Botschaft in Berlin und mit dem türkischen Generalkonsulat in Frankfurt, hob Flug DE8120 gestern Morgen um 8.00 Uhr ab. An Bord der Boeing 767 befanden sich, unter anderem, Generatoren, Winterjacken und Schlafsäcke.

„Die Dimension der Katastrophe ist so unbeschreiblich groß, dass hier jede erdenkliche Hilfe notwendig ist“, so Deniz Ugur CEO Bentour Reisen.

Christian Schmitt, COO von Condor: „Nach den schrecklichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat Condor alle Möglichkeiten geprüft, kurzfristig zu unterstützen. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mit Hochdruck daran gearbeitet, diesen Sonderflug aufzusetzen und es haben sich sehr viele freiwillig gemeldet, um ihre Hilfe anzubieten. Wir bleiben in ständigem Kontakt mit Hilfsorganisationen vor Ort, um die Möglichkeit weiterer Flüge zu prüfen.“

Der Flug landet auf dem Flughafen Adana, im westlichen Teil der gleichnamigen Großstadt. Er wird derzeit genutzt, um von dort die ankommenden Hilfsgüter in die Krisenregionen zu transportieren.

(red / DE)