Faszination Luftfahrt leben: Der Flughafen Graz lädt Anfang März zu den ersten Recruiting Days

Um für die bevorstehende Sommersaison perfekt gerüstet zu sein, sucht der Flughafen Graz in den Bereichen Check-in, Load-Control und Flugzeugabfertigung nach neuen Kollegen (m/w). Interessierte können sich am 3. und 4. März ein umfassendes Bild über einen ganz besonderen Arbeitsplatz machen.

Wie sieht ein Arbeitstag am Flugahfen Graz aus? Wo finden die Tätigkeiten statt? Wie nah werde ich den Flugzeugen sein? Welche Herausfoderungen kommen auf mich zu? Und welche Benefits kann ich in Anspruch nehmen? Diese und noch viel mehr Fragen werden bei den 1. Recruiting Days am Flughafen Graz beantwortet.

„Mit den Recruiting Days wollen wir allen Interessierten die Möglichkeit geben, den Arbeitsplatz Flughafen genau kennen zu lernen. Neben einer Einführung und einem Rundgang zu den relevanten Bereichen soll vor allem auch das Gespräch mit dem Stammpersonal dabei helfen, sich ein genaues Bild machen zu können“, informiert Wolfgang Grimus, Geschäftsführer Flughafen Graz.

„Der Flughafen Graz bietet auch oft interessante Aufstiegsmöglichkeiten“, weiß Jürgen Löschnig, Geschäftsführer Flughafen Graz zu berichten. „Viele Kollegen die jetzt dem Stammpersonal angehören, haben als saisonale Aushilfen begonnen, sind dabei der Faszination Luftfahrt erlegen und konnten sich ihren Interessen und Begabungen entsprechend im Unternehmen weiterentwickeln.“

Was: Informationsveranstaltung inklusive Bewerbungsmöglichkeit direkt vor Ort

Wann: Freitag, 3. März von 16:00 – 18:00 Uhr; Samstag, 4. März von 09:30 – 11:30 Uhr, sowie 12:30 – 14:30 Uhr

Wo: Konferenzbereich, Abflugterminal 1. Stock

Wer: Interessenten ab 18 Jahren (aufgrund von Schichtdienst in den Tätigkeitsbereichen)

Wie: Anmeldung unter personal•@•flughafen-graz.at erbeten, ist aber nicht vorausgesetzt. Mitzubringen sind ein amtlicher Lichtbildausweis, der Lebenslauf & Abschlusszeugnisse.

Weiterführende Informationen zu den Recruiting Days bzw. Möglichkeit zur direkten Anmeldung: https://unser.flughafen-graz.at/karriere/recruitingdays/

Informationen zu den offenen Stellen: https://unser.flughafen-graz.at/karriere/

Ausreichend Parkmöglichkeiten vor Ort – Teilnehmer erhalten bei der Veranstaltung Ausfahrtstickets.

(red / GRZ)