Flughafen Graz: Meldet Tower Sichtung eines (un)bekannten Flugobjektes?

Noch 11 Tage bis Weihnachten 2022: Am 24. Dezember von 09:00 bis 13:00 Uhr verwandelt sich der Flughafen Graz in eine Elfenwerkstatt für kleine und große Kinder.

Weihnachtsdeko basteln, Kekse backen, einem Märchenerzähler lauschen und dabei Weihnachtspunsch genießen oder bei einer Führung den Flughafen hinter den Kulissen kennen lernen: Mit diesem Programm lässt sich gut die nervenaufreibende und nicht enden wollende Zeit bis zur Bescherung überbrücken.

Weihnachten ist aber mehr, als das Warten auf bzw. Erhalten von Geschenken. In erster Linie geht es um Herzenswärme und Nächstenliebe. Daher werden an diesem Tag freiwillige Spenden gesammelt, die aufgerundet an die Österreichische Krebshilfe – Steiemark übergeben werden.

„Warten aufs Christkind ist etwas ganz besonderes, da statt Geschäfts- und Urlaubsreisenden einzig und alleine die Kinder im Mittelpunkt stehen“, erklären Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir in diesen Stunden vor der Bescherung dem Christkind ein wenig unter die Flügel greifen dürfen!“

(red / GRZ)