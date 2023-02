Flughafen Wien lädt zum zweiten Airport Job Day am 23. Februar 2023

Am 23. Februar 2023 findet der zweite Airport Job Day am Flughafen Wien statt – und dieses Mal dreht sich alles um freie Stellen in den Bereichen IT, Technik und Bau. Berufseinsteiger, Quereinsteiger und Spezialisten können sich über offene Stellen informieren, Bewerbungsgespräche führen und vielleicht sogar gleich mit einer Jobzusage nach Hause gehen.

Über 200 verschiedene Berufsbilder am Airport

Der Flughafen Wien ist wie eine kleine Stadt und mit mehr als 20.000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber der Ostregion. Alleine bei der Flughafen Wien AG arbeiten rund 5.000 Menschen. Die Bandbreite an Tätigkeiten ist dabei groß: In über 200 verschiedenen Berufsbildern sind die Menschen am Standort tätig. Neben passagiernahen Tätigkeiten nimmt der Flughafen Wien aktuell vor allem neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen IT, Technik und Bau auf. Auch Lehrlinge sind immer herzlich willkommen.

Schwerpunkt IT – Technik – Bau am 23. Februar 2023

Beim Airport Job Day am 23. Februar 2023 erhalten Interessierte viele Informationen und Einblicke in die Tätigkeiten in den Bereichen IT, Technik und Bau aus erster Hand von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus den jeweiligen Fachbereichen. In verschiedenen Sessions präsentieren die verschiedenen Abteilungen fachspezifische Themen wie Software-Entwicklung, Digitalisierung, sowie Anforderungen an Instandhaltungs- und Bauaufgaben in der AirportCity. Bei Interesse können vor Ort gleich Bewerbungsgespräche mit dem Recruiting-Team der Flughafen-Personalabteilung geführt werden. Die Veranstaltung dauert von 16.00 bis 19:30 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

Vorab anmelden und kostenlos parken oder mit dem City Airport Train anreisen

Auf der Website https://karriere.viennaairport.com/airport-job-day-2023 können sich Interessierte einen Platz bei den Sessions sichern. Wer sich online anmeldet, kann mit dem City Airport Train kostenlos anreisen oder vor Ort gratis parken.

(red / VIE)