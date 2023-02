Flughafen Wien meldet für Jänner 2023 kräftiges Wachstum

Der Aufwärtstrend am Flughafen Wien hält auch zu Jahresbeginn an: Die Passagierzahlen erhöhen sich im Jänner 2023 mit 2.076.357 Reisenden um 109,4% in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) und mit 1.669.566 Reisenden um 103,7% am Standort Wien gegenüber dem Jänner des Vorjahres (2022). Damit beträgt das Passagieraufkommen im Jänner 2023 in der Gruppe 93,4% und am Standort Wien 91,2% vom Jänner 2019 – und liegt somit 9% unter dem Niveau des Jahres vor der Corona-Pandemie.