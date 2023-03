Flughafen Wien mit 190 Destinationen im Sommer

In Kürze tritt am Flughafen Wien der neue Sommerflugplan in Kraft. Eine Vielzahl an Europa- und Mittelmeerdestinationen steht Reisenden darin zur Auswahl und auch die Langstrecke erholt sich: Austrian Airlines bedient 124 Ziele, darunter neue Destinationen wie Porto, Marseille, Billund, Tivat und bietet wieder Nonstop-Flüge nach Los Angeles und Tokio. Ryanair nimmt Helsinki, Kopenhagen und Tuzla neu auf und fliegt insgesamt 75 Destinationen an. Mit Wizz Air sind 39 Destinationen, darunter neu Bilbao, Kuwait City und Hurghada erreichbar und Mitte Juni stationiert die Airline ein sechstes Flugzeug in Wien. Air India fliegt wieder nach Delhi und Air Canada, Air China, China Airlines, Ethiopian Airlines und Korean Air stocken ihre Verbindungen auf. Ein neuer Carrier startet mit Azerbaijan Airlines in Wien und saisonal sind auch Air Algerie und Condor wieder vertreten. Gültig ist der Sommerflugplan 2023 von 26. März bis 29. Oktober 2023.

„Die Menschen wollen reisen und dafür gibt es am Flughafen Wien viel Angebot: 190 Destinationen, neue Airlines und die Langstrecke legt wieder zu. Die angebotenen Sitzplatzkapazitäten werden im Sommer bei etwa 90% des Vorkrisenniveaus liegen. Priorität hat auch in diesem Sommer eine hohe Servicequalität: Wir wollen weiterhin zur Spitze der pünktlichsten Hubs in Europa gehören und dafür nehmen wir 350 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im passagiernahen Bereich auf. 2022 waren wir drittpünktlichster und im Jänner sogar zweitpünktlichster Hub in Europa, diese Position wollen wir auch künftig verteidigen“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Austrian Airlines mit 124 Destinationen, darunter neu Porto, Marseille, Billund und Tivat

Österreichs Home Carrier fliegt im Sommer insgesamt 124 Ziele an und nimmt darunter gleich sieben neue Destinationen auf: Porto, Marseille, Billund, Tivat, Palermo, Vilnus und Tromsø. Für Sonnenhungrige bietet Austrian Airlines über 40 Destinationen und knapp 300 wöchentliche Flüge ans Mittelmeer. Auch auf der Langstrecke steht viel zur Auswahl: So bietet die Airline wieder Nonstop-Flüge nach Los Angeles und Tokio an. Chicago, New York, Washington, Montreal, Shanghai und Bangkok stehen Passagieren ganzjährig zur Verfügung.

Ryanair bedient mit Flotte von 19 Flugzeugen insgesamt 75 Ziele ab Wien

Die wegen der Arbeitsbedingungen ihres Personals seit Jahren heftig umstrittene irische Billigairlines Ryanair bietet im Sommer 2023 mehr als 800 wöchentliche Flüge und damit um 10% mehr Angebot als im Vorjahr: Neu bedient Ryanair etwa Kopenhagen, Helsinki und Tuzla, Frequenzaufstockungen gibt es auf über 30 Sonnen- und Städtereisezielen etwa nach Barcelona, Ibiza, Mailand, Rom und Venedig. Ryanair stationiert insgesamt 19 Flugzeuge in Wien.

Wizz Air fliegt 39 Destinationen an und stationiert sechstes Flugzeug in Wien

Ab Mitte Juni fliegt WIZZ mit sechs topmodernen A321neo ab Wien, im Laufe des Sommers nimmt die Airline neu Bilbao, Kuwait City und Hurghada auf. In den letzten Monaten hat die Airline stark in Richtung Osten expandiert und die Strecken Riad, Dammam, Jeddah, Abu Dhabi, Dubai, Eriwan, Kukes sowie Gatwick und Madeira eingeführt. Im Sommer bietet Wizz Air außerdem Routen nach Sharm El Sheikh, Chania, Korfu, Zakynthos, Dubrovnik und Split an. Insgesamt fliegt Wizz Air ab Österreich diesen Sommer 39 Destinationen in 26 verschiedenen Ländern an.

Neu in Wien: Mit Azerbaijan Airlines nach Baku und mit Air Cairo nach Marsa Alam

Ab Anfang Mai erhält der Flughafen Wien einen neuen Airline-Partner: Azerbaijan Airlines fliegt zweimal wöchentlich zwischen Aserbaidschans Hauptstadt Baku und Wien. Air Cairo nimmt eine neue Verbindung nach Marsa Alam auf und auch Air Algerie bedient wieder eine saisonale Verbindung nach Algier in Algerien. Mit Condor sind über den Sommer die beliebten Urlaubsinseln Mallorca, Keta und Rhodos erreichbar.

Mehr Langstreckenangebot ab Wien

Nach einer knapp dreijährigen Pause aufgrund der Corona-Pandemie kehrt Indiens Nationalairline wieder nach Wien zurück: Seit Februar fliegt Air India wieder direkt zwischen Wien und Delhi, die Verbindung wird dreimal wöchentlich bedient. Das bestehende Angebot an Verbindungen erhöhen etwa Air Canada nach Toronto, Air China nach Peking, China Airlines nach Taipeh, Ethiopian Airlines nach Addis Abeba und Korean Air nach Seoul.

