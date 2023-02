IT-Panne löst Flugchaos bei Lufthansa aus - Hunderte Flüge fallen aus

Tausende Passagiere sind heute wegen einer globalen IT-Panne bei der Lufthansa von Verspätungen und Flugausfällen betroffen. Seit heute Morgen sind nämlich die Computersysteme, die unter anderem für das Boarding erforderlich sind, nicht mehr betriebsbereit. Alle Abflüge in Frankfurt sind deshalb gestoppt.



Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte die AUA-Konzernmutter.

In der Lufthansa-Zentrale am Frankfurter Flughafen tagt ein Krisenstab. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst gestrichen, kurz darauf stoppte Lufthansa ALLE Abflüge an ihrem größten Drehkreuz Frankfurt.

(red)