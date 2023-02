Lufthansa Gruppe bewirbt "Green Fares"

Die Lufthansa Group weitet ihr Portfolio an nachhaltigen Reiseangeboten weiter aus und bietet ab dem 15. Februar 2023 als weltweit erste Airline-Gruppe eigene „grüne Flugtarife“ an: Die Green Fares. Das gab die AUA-Konzernmutter nun in einer Aussendung bekannt.

Die Green Fares ermöglichen, so verspricht es Lufthansa, künftig nachhaltigeres Fliegen mit nur einem Klick, denn die neuen Tarife beinhalten bereits den Ausgleich der flugbezogenen CO₂-Emissionen. Dieser erfolgt zu 20 Prozent über den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe, so genannter Sustainable Aviation Fuels (SAF), und zu 80 Prozent über einen Beitrag zu hochwertigen Klimaschutzprojekten. Zudem bieten die Green Fares zusätzliche Statusmeilen und eine kostenfreie Umbuchungsmöglichkeit.

Im Angebot sind die neuen Green Fares bei Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS, Edelweiss, Eurowings Discover und Air Dolomiti künftig auf über 730.000 Flügen pro Jahr innerhalb Europas sowie nach Marokko, Algerien und Tunesien. Die Tarife sind über die jeweiligen Airlines-Websites sowie die NDC-Plattform sowohl in der Economy Class als auch in der Business Class buchbar. Das neue Produkt für nachhaltigeres Fliegen erweitert die seit 2015 bestehende Tarifstruktur der Lufthansa Group nun um eine weitere Säule.

(red / LH)