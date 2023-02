Lufthansa Cargo bietet mehr Frachterkapazitäten nach China

Sowohl auf der Langstrecke, als auch auf der Kurz- und Mittelstrecke passt Lufthansa Cargo aufgrund entsprechender Nachfrage ihr Streckennetz zum Sommerflugplan 2023 an und erweitert es. Wöchentliche Frequenzen zu Zielen in China, die von Flugzeugen des Typs Boeing 777F bedient werden, werden sowohl erhöht, als auch in der Streckenführung kombiniert und bieten Kunden damit mehr flexible Kapazitäten für den schnellen und direkten Transport ihrer Güter. Darüber hinaus baut Lufthansa Cargo auch ihr A321F-Netz im Kurz- und Mittelstreckensegment aus.

Der aktuelle Sommerflugplan 2023 von Lufthansa Cargo umfasst insgesamt 79 wöchentliche Interkont-Verbindungen. Alle Langstreckenziele werden vom internationalen Drehkreuz in Frankfurt aus von insgesamt 16 Boeing B777F-Flugzeugen bedient. Besonders wird das Streckennetz um Flüge nach China erweitert: Künftig bietet Lufthansa Cargo in Summe zehn Frachterflüge pro Woche nach Schanghai (PVG) an. Auf zwei dieser Schanghai-Verbindungen fliegt Lufthansa Cargo auch nach Chengdu (CTU) und verdoppelt dorthin ihre Kapazitäten. Ergänzend dazu erhöht sich die Anzahl der wöchentlichen Flüge nach Hongkong (HKG) von fünf auf sechs, davon einmal mit einem Stopp in Almaty (ALA). Diese Destination in Kasachstan war zuletzt 2019 Teil des Streckennetzes und wird nun wiederaufgenommen. Auch die kombinierte Verbindung von Frankfurt via Mumbai (BOM) nach Hyderabad (HYD) wird auf zwei Flüge pro Woche aufgestockt.

Am bewährten Angebot der B777F-Rotationen zu Zielen in Nord- und Südamerika sowie auf der Strecke nach Tel Aviv (TLV) in Kombination mit Kairo (CAI) hält Lufthansa Cargo auch im Sommerflugplan fest.

Auf der Kurz- und Mittelstrecke bietet Lufthansa Cargo weiterhin mehr als 50 wöchentliche Verbindungen an, bei denen zwei Flugzeuge des Typs Airbus A321F zum Einsatz kommen. Bis Ende Juli wird die A321-Frachterflotte auf vier Flugzeuge wachsen. Damit verbundene Anpassungen und Erweiterungen des Flugplans auf der Kurz- und Mittelstrecke sind derzeit noch in Planung.

„Besonders im chinesischen Markt sehen wir einen Aufschwung der Wirtschaftsaktivitäten und damit auch einen steigenden Bedarf an zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Transportlösungen per Luftfracht für empfindliche und wertvolle Waren. Dementsprechend haben wir den Flugplan gezielt der Nachfrage unserer Kunden angepasst. Die umfangreichen Kapazitäten unserer Flotte ermöglicht uns mehr Flexibilität auf Interkontinentalstrecken sowie auch im Kurz- und Mittelstreckennetz“, so Ashwin Bhat, Chief Commercial Officer von Lufthansa Cargo.

Der Sommerflugplan tritt am 26. März 2023 in Kraft. Neben dem Frachterangebot vermarktet Lufthansa Cargo auch die Beiladekapazitäten einiger Lufthansa Group Airlines, die mit der Wiederaufnahme und Frequenzerweiterung zahlreicher Passagierverbindungen stark wachsen und damit nahezu die Hälfte der Kapazität von Lufthansa Cargo darstellen. Im Sommerflugplan 2023 wird auf wöchentlich über 7.000 Flügen von Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings Discover und SunExpress regelmäßig Fracht transportiert.

(red / LH Cargo)