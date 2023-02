Lufthansa Cargo setzt auf Temperatur-Tracking in Echtzeit

Die Frischelogistik innerhalb der Luftfrachtbranche hat sich in den letzten Jahren dank neuer technologischer Möglichkeiten rasant weiterentwickelt. Als einem der weltweit führenden Luftfrachtunternehmen ist es Lufthansa Cargo in Zusammenarbeit mit Sensitech und Lobster Logistics Cloud nun gelungen, einen neuen Meilenstein in der Überwachung und damit dem optimierten Transport von Frischwaren zu setzen. Dank spezieller Sensoren und GPS-Technologie kann der Standort sowie die exakte Umgebungstemperatur von Frischwaren nahtlos im kombinierten Luft- und Landverkehr überwacht werden. Das erhöht die Sicherheit der Ware, reduziert das Risiko von Verlusten und macht die Frischelogistik nachhaltiger.

„Nachhaltigkeit kann nur gemeinsam gelingen. Umso mehr freut es uns, dass wir zusammen mit unseren Partnern Sensitech und Lobster Logistics Cloud eine weitere technische Innovation in der Frischelogistik entwickeln konnten. Das ist ein Vorzeigebeispiel dafür, wie wichtig es ist, gemeinsam die Köpfe zur Erreichung der Klima- und Umweltziele zusammenzustecken. Nur so hat Nachhaltigkeit eine reale Chance“, so Oliver Blum, Head of Airmail, Courier & Perishable Handling von Lufthansa Cargo.

Perishable wird trackable

Sogenannte „Perishable Goods“ sind Waren mit begrenztem Haltbarkeitsdatum und somit einer schnellen Verderblichkeit. Lieferketten und Logistikprozesse müssen entsprechend sorgfältig gesteuert werden, um den einwandfreien Zustand der Ware während des Transports und der Lagerung zu gewährleisten. „Die Logistik von Perishable Goods verlangt eine besondere Expertise und detaillierte Planung. Dank unseres Know-Hows im Bereich Echtzeitüberwachung ist es gelungen, eine temperatursensible Sendungsverfolgung zu schaffen, mit der potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden können“, kommentiert Rolf Henrich, Chief Operations Officer von Lobster Logistics Cloud.

„Das Zusammenspiel unseres innovativen Temperaturloggers mit der modernen Tracking-Plattform von Logistics Cloud ermöglicht Meldungen durch das transportierte Produkt in Echtzeit, beispielsweise beim Erreichen festgelegter Parameter für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Kunde kann so zusammen mit der Expertise und dem umfassenden Streckennetz von Lufthansa Cargo Herausforderungen frühzeitig erkennen und entsprechend handeln“, erklärt Andreas Tittel, Strategic Account Manager von Sensitech.

Das Netzwerk zählt

Um die neuen Möglichkeiten der Sendungsverfolgung und Reaktionsmöglichkeiten in der Luftfracht voll ausschöpfen zu können, braucht es neben der Technologie auch ein exzellentes Transportnetzwerk. Werden mögliche kritische Parameter einer Fracht erkannt und gemeldet, hat der Kunde die Möglichkeit, an einem zertifizierten Frische-Hub - wie beispielsweise dem Perishable Center von Lufthansa Cargo in Frankfurt am Main - in den Transport einzugreifen, um das Produkt vor weiteren Schäden zu schützen.

„Unser Streckennetz umfasst rund 300 Zielorte in über 100 Ländern. Das ermöglicht uns die Planung von optimierten Flugrouten und damit kurzen Frachtzeiten. In Kombination mit dem innovativen Echtzeit-Tracking ist es uns gelungen, unsere Ambitionen für ein langes Shelf Life der Güter nochmals zu übertreffen. Und damit auch die Nachhaltigkeit in der Luftfracht weiter zu optimieren. Darauf sind wir sehr stolz“, sagt Oliver Blum, Head of Airmail, Courier & Perishable Handling von Lufthansa Cargo.

(red / LH Cargo)