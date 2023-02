Xian Y-20A der chinesischen Luftwaffe landet in Innsbruck

Am 20. Februar 2023 verwandelt sich der Flughafen Innsbruck in ein El Dorado für Militärluftfahrzeugfans und Planespotter. Gegen 8 Uhr wird nämlich die Landung eines chinesischen Militärtransporters des Typs Xian Y-20A erwartet. An Bord der Maschine befinden sich Soldaten, die an der Gebirgsjäger-Weltmeisterschaft teilnehmen. Der in Europa kaum anzutreffende Typ war in Österreich erstmals im Rahmen der Airpower 2022 zu Besuch.

Bei der Xian Y-20 handelt es sich um einen Schulterdecker mit T-Leitwerk. Der Vierstrahler ist eines der größten militärischen Transportflugzeuge. Unter den Tragflächen sind vier Mantelstromtriebwerke vom Typ Solowjow D-30KP-2 angeordnet. Das schwere Langstreckentransportflugzeug soll bei nahezu allen Wetterbedingungen zu Militäreinsätzen, zur Katastrophenunterstützung und zu humanitären Hilfeleistungen eingesetzt werden können.

Der Erstflug der Maschine erfolgte im Jahr 2013, drei Jahre später wurde der Transporter offiziell bei den rotchinesischen Streitkräften in Dienst gestellt. Die Nutzlast soll bei rund 60 Tonnen liegen. Etwas mehr als 20 Flugzeuge wurden produziert.

(red)