„Dragonfly”: Luftfahrtstudenten der FH JOANNEUM präsentieren Wettbewerbsflugzeug

Kürzlich stellte das Luftfahrt-Studententeam joanneum Aeronautics seinen neuen Carbonflieger der Öffentlichkeit vor. Mit dem Rollout steigt die Spannung auf den Höhepunkt der Saison: Mitte April 2023 wird das Team mit der „Dragonfly“ bei eine Modellflugwettbewerb in den USA an den Start rollen.

Zum ersten Mal in der Öffentlichkeit wurde die „Dragonfly“ im Hangar des Instituts Luftfahrt / Aviation an der FH JOANNEUM in Graz präsentiert. Studenten sowie Professoren des Bachelorstudiengangs und des gleichnamigen Masterstudiengangs „Luftfahrt / Aviation“, Vertreterinnen und Vertreter der Luftfahrtbranche sowie die Sponsoren dieser Saison feierten den Take-Off.

Die „Dragonfly", benannt nach ihrem charakteristischen Profil, das einer Libelle gleicht, ist ein von Studierenden selbst entwickeltes und gefertigtes Unmanned Aerial Vehicle (UAV) aus Carbon. Damit treten die Studierenden der FH JOANNEUM als einziges österreichisches Team beim Wettbewerb Design-Build-Fly (DBF) des American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) an.

Studenten erwartet eine herausfordernde Mission in den USA

Unter der Leitung der Studenten Sophie Berger, Pauline Eder und Steven Nittel, wurde bei der Veranstaltung ein interessanter Einblick hinter die Kulissen des Studierendenvereins joanneum Aeronautics gegeben. Neben der Präsentation des Flugzeuges stand die diesjährige Mission, die es beim DBF-Wettbewerb zu meistern gilt, im Fokus: „Unsere Aufgabe war es, ein unbemanntes Luftfahrzeug zu entwerfen, zu bauen und zu fliegen. Jedes Jahr gibt der Veranstalter AIAA strenge und umfangreiche Regeln vor. Das Ziel des Wettbewerbs ist es, die Attrappe einer Senderantenne auf dem Flieger zu montieren und Elektronikboxen zu transportieren“, so das Studententeam beim Rollout. Am DBF-Wettbewerb Mitte April 2023 in Tucson, Arizona (USA) nehmen 135 Universitäten aus aller Welt teil.

Nach dem formellen Teil der Vorstellung gab es beim Rollout einen regen Austausch zwischen den Teammitgliedern und den Besuchern über den Wettbewerb, die Reise in die USA und fachliche Themen aus der Luftfahrt. Mit der großartigen Unterstützung aller Sponsoren hoffen die joanneum Aeronautics auf eine erfolgreiche Reise in die USA, um die Erfolgsserie der vergangenen Jahre fortzuführen. Das Team überzeugte die Jury bereits in der Vergangenheit mit einer überdurchschnittlich guten Leistung und sicherte sich beim Wettbewerb 2022 den dritten Platz in Wichita, Kansas.

Über joanneum Aeronautics

joanneum Aeronautics ist der 2014 gegründete, offizielle Luftfahrt-Verein der FH JOANNEUM. Er gibt Luftfahrt-Studenten die Möglichkeit, ihre Ingenieur- und Managementfähigkeiten in einem praktischen Umfeld zu erproben. Drei Teams sind derzeit in zwei verschiedenen Gebieten tätig: Das Design-Build-Fly-Team beteiligt sich am jährlichen DBF-Bewerb des American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA); das Team Drone Tech beschäftigt sich mit der Entwicklung von Drohnen und das Team Laviators dient als Plattform für Privatpiloten und Flugbegeisterte.

(red / FH Joanneum)