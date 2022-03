Aeronautik-Studenten der FH JOANNEUM präsentieren Wettbewerbsflugzeug 2022

Am 23. März 2022 stellten die Mitglieder von joanneum Aeronautics ihren neuen Wettbewerbsflieger vor. In Anlehnung an den Hauptsponsor dieser Saison ÖAMTC-Flugrettung, trägt das Unmanned Aerial Vehicle (UAV) den Namen „Hornet“, zu Deutsch Hornisse. Die Studentinnen und Studenten der FH JOANNEUM gehen damit Mitte April bei einem Modellflugwettbewerb in den USA an den Start.

Der Jungfernflug des Carbon-Fliegers, der von Studenten des Instituts Luftfahrt / Aviation im Studierendenverein joanneum Aeronautics selbst entwickelt und gebaut wurde, fand im institutseigenen Hangar an der FH JOANNEUM in Graz statt. Eingeladen waren Studierende, Lehrende des Bachelorstudiengangs und des gleichnamigen Masterstudiengangs „Luftfahrt / Aviation“, Vertreterinnen und Vertreter der Luftfahrtbranche sowie die Sponsoren dieser Saison. Mit der gelb-schwarzen „Hornet“, in deren Logo eine Impfnadel abgebildet ist, nehmen joanneum Aeronautics als einziges österreichisches Team beim Wettbewerb Design-Build-Fly (DBF) des American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) teil.

Studierende fliegen im Wettbewerb humanitäre Mission und Impfstofflieferung

Die diesjährigen Teamleaderinnen und -leader, die Studierenden Sophie Benkwitz, Matthias Spitzauer und Thomas Teichmeister, begrüßten bei der Vorstellung der „Hornet“ die Anwesenden, präsentierten die Projektentwicklung und erklärten den DBF-Wettbewerb: „Aufgabe ist es, ein unbemanntes Luftfahrzeug zu entwerfen, zu bauen und zu fliegen. Jedes Jahr gibt der Veranstalter AIAA strenge und umfangreiche Regeln vor. Ziel des diesjährigen Wettbewerbs ist es, eine humanitäre Mission zu absolvieren und Impfstofflieferungen per Flugzeug durchzuführen – daher auch die Impfnadel im Logo.“ Insgesamt sind 127 Universitäten aus aller Welt beim Wettbewerb Mitte April 2022 in Wichita, Kansas, dabei. Neben US-amerikanischen Universitäten schicken unter anderem auch Hochschulen aus Hong Kong, Indien, Türkei, Nepal und Kolumbien Studierendenteams ins Rennen.

Beim Ausklang der „Hornet“-Präsentation im lockeren Rahmen tauschten sich die Studierenden mit Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlichster Unternehmen aus und diskutierten fachliche Themen aus der Luftfahrt. Die Sponsoren zeigten sich von der geleisteten Arbeit begeistert und wünschten den Teammitgliedern für die kommende Reise und den Wettbewerb alles Gute. Die Erwartungen sind hoch, denn in der Vergangenheit konnten DBF-Teams der FH JOANNEUM bereits sehr gute Erfolge erzielen. Beim letzten Antreten vor Ort in den USA im Jahr 2019 landeten die Studierenden auf dem dritten Platz.

Über joanneum Aeronautics

joanneum Aeronautics ist der 2014 gegründete Luftfahrt-Verein der FH JOANNEUM. Er gibt Luftfahrt-Studierenden die Möglichkeit, ihre Ingenieur- und Managementfähigkeiten in einem praktischen Umfeld zu erproben. Drei Teams sind derzeit in verschiedenen Gebieten tätig: Das Design-Build-Fly-Team beteiligt sich am jährlichen DBF-Bewerb des American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA); das Team Drone Tech beschäftigt sich mit der Entwicklung von Drohnen und das Team Laviators dient als Plattform für Privatpiloten und Flugbegeisterte.

(red / FH Joanneum)