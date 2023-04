FH Joanneum: Luftverkehrs-Management startet im September 2023 das letzte Mal

Seit nun mehr 2017 gibt es den berufsbegleitenden Masterlehrgang „Luftverkehrsmanagement“ an der FH JOANNEUM in Graz, am Institut Luftfahrt/Aviation.

„Nach 6 Jahren wurde es notwendig das Curriculum leicht zu adaptieren, um die Lehrinhalte an die geänderten Rahmenbedingungen der Luftfahrtindustrie anzupassen“, so der Lehrgangsleiter Dipl.-Ing. Gerald Nittnaus. „Es werden zwei Fächer neu in den Lehrplan aufgenommen, einerseits „Innovationsmanagement“, hier wird den Studenten die Umsetzung einer vielversprechenden Idee bis hin zum fertigen Produkt oder zur fertigen Dienstleistung gezeigt, andererseits „Nachhaltige Technologien in der Luftfahrt“, wo es um Themen, wie alternative Antriebe, alternative Treibstoffe, intermodalen Verkehr und um CO2 Vermeidung in der zivilen Luftfahrt geht“, so der Lehrgangsleiter weiter.

Die beiden neuen Vorlesungen werden von zwei erfahrenen Referenten aus der Airline Branche, Herrn Dipl.-Ing. DDr. Peter Woditscha (Pilot A320 Austrian Airlines) und Herrn Dipl.-Ing. Dr. Reinhard Lernbeiss (Pilot B-777 Austrian Airlines) gehalten.

Der Lehrgang Luftverkehrsmanagement bietet ein breites Spektrum an luftfahrtrelevanten Themen an. Der Bogen der Lehrinhalte spannt sich über EASA Regularien, Betriebswirtschaftslehre, Projektmanagement, Airline Strategie, Flugunfalluntersuchung bis hin zu Flight Operation und Navigation mit GNSS, um nur einige Vorlesungen zu nennen. Im vierten Semester müssen sich die Teilnehmer im Zuge ihrer Masterarbeit gezielt in ein luftfahrtspezifisches Thema vertiefen.

Die Studenten rekrutieren sich aus den unterschiedlichsten Bereichen der Luftfahrtindustrie, wie z.B. Militärhubschrauberpiloten, Luftfahrzeugtechnikern, Radarlotsen, Verkehrspiloten und Angehörigen von Behörden. Breit gestreut und international gestaltet sich auch die Auswahl der Lektoren. Sowohl Universitätsprofessoren der WU Wien, TU Wien und FH Graz als auch leitende Angestellte aus verschiedensten Teilen der Luftfahrtindustrie (EASA, Lufthansa, Austrocontrol, ...) tragen ihre Themen, in den Hörsälen der FH JOANNEUM, als auch in den Seminarräumen des Partners Austrian Airlines und an der TU Wien, vor.

Aufgrund einer Fachhochschulgesetzesnovelle wird der Lehrgang Ende September 2023 zum letzten Mal in dieser Form starten. Da die Zugangsvoraussetzungen für Studiengänge und Lehrgänge vereinheitlicht wurden, wird man künftig (ab Oktober 2023) für alle Weiterbildungslehrgänge zumindest einen BSc. als Zugangsvoraussetzung benötigen.

„Bis jetzt konnte, wie auch international üblich, eine lizensierte Ausbildung in der Luftfahrt (ATPL, Techniker, Radarlotse, ...) plus 6 Jahre Berufserfahrung einen Bachelorabschluss substituieren“ gibt sich der der Lehrgangsleiter Dipl.-Ing. Gerald Nittnaus, ob der Gesetzesnovelle verwundert.

Ein Lehrgangsstart ist für Ende September 2023 geplant. Interessierte erhalten nähere Informationen unter https://www.fh-joanneum.at/luftverkehrsmanagement/postgraduate/ bzw. per Mail unter atm (at) fh-joanneum.at

(red )