Eurowings Discover startet Charter-Flüge ins finnische Savonlinna

Eurowings Discover legt in diesem Sommer gemeinsam mit dem Reiseveranstalter Zonista, Spezialist für Reisen in nordische Länder, erstmalig Charter-Flüge nach Finnland auf. Das gab die Airline des Lufthansa-Konzerns nun bekannt.

Für den Frankfurter Ferienflieger ist es das erste Ziel im Norden überhaupt, bisher standen vor allem die südlichen Ziele von Kanaren bis Karibik auf dem Charter-Flugplan. Eurowings Discover ist die erste Airline der Lufthansa Group, die den Savonlinna Airport ansteuert.

Insgesamt vier Charter-Flüge werden im August diesen Jahres angeboten. In den kommenden zwei Jahren sind bis zu zwölf weitere Flüge in die Region Südsavo in Finnland geplant. In knapp drei Stunden Flugzeit erreichen Reisende die malerische Stadt Savonlinna, die eingebettet in eine Seenlandschaft, zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge in die Umgebung bietet.

Gemeinsam mit ihren Reiseveranstalterpartnern evaluiert Eurowings Discover laufend Möglichkeiten, das Urlaubsangebot ab Deutschland um attraktive neue Destinationen zu erweitern.

(red / EW)