Eurowings Discover erweitert Angebot an Bord und am Boden

Auch in diesem Jahr entwickelt Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group, sein Produktangebot weiter und wartet in den nächsten Monaten gleich mit zwei Highlights auf: Reisende können sich dann zukünftig sowohl über Internet an Bord der Langstrecke freuen, als auch über Zugang zu zahlreichen weiteren Airport-Lounges auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke.

Über den Wolken: Schnell und einfach im Internet surfen

Im Laufe des zweiten Quartals beginnt Eurowings Discover, sukzessive Connectivity Systeme auf ihren Langstreckenflugzeugen zu aktivieren. Auf insgesamt zehn der zwölf Airbus A330 können Reisende zukünftig auf dem Flug das Internet nutzen, analog des FlyNet® Angebots von Lufthansa. Der Service wird über die Deutsche Telekom bezogen und abgewickelt, die Zahlung kann neben den üblichen Zahlungsmitteln auch über Meilen erfolgen. Gäste können vor dem Flug im Lufthansa Telekom Ground Shop oder während des Fluges im FlyNet® WLAN-Portal eines der drei Internet-Pakete erwerben und haben dann Zugriff auf das schnellste Internet im deutschen Ferienflug:

Messaging (Geschwindigkeit bis zu 100 kbit/s., ab 5 EUR)

Premium 2h (Geschwindigkeit bis zu 4 Mbit/s., ab 15 EUR)

Premium Full Flight (Geschwindigkeit bis zu 4 Mbit/s., ab 25 EUR)

Auch Hotspot Logins, bspw. von der Deutschen Telekom, können bei vorhandenem Abo ganz einfach genutzt werden. Ein weiterer Vorteil: Erworbene Internet-Pakete können sowohl bei Eurowings Discover als auch bei Lufthansa auf der Langstrecke eingelöst werden.

Neben dem bestehenden, umfangreichen Inflight Entertainment und der kostenlosen Onboard Cloud, steht Reisenden mit Discover FlyNet® zukünftig noch mehr Unterhaltung auf ihrem Weg in den Urlaub zur Verfügung.

Von Lounge zu Lounge: Noch entspannter reisen

Schon heute bietet Eurowings Discover ihren Premium- und Statuskunden Zugang zu zahlreichen Lounges weltweit, insbesondere auf der Langstrecke. Sukzessive ergänzt der Ferienflieger sein Angebot nun um weitere Airport-Lounges, so folgten etwa in den vergangenen Wochen Cancún, Sansibar und Mombasa.

In den nächsten Monaten werden auch auf der Kurz- und Mittelstrecke, immer dort wo verfügbar, Airport-Lounges in das Angebot aufgenommen, um Gästen größtmöglichen Komfort zu bieten. An Destinationen, an denen keine Lounges vorhanden sind, prüft Eurowings Discover Möglichkeiten, Gästen ein attraktives Alternativangebot machen zu können.

Mit beiden Neuerungen zahlt Eurowings Discover auf das Ziel ein, ihr Produktangebot zukünftig noch stärker auf das der Lufthansa Group abzustimmen, um Gästen ein konsistentes und hochwertiges Reiseerlebnis zu bieten.

(red / EW)