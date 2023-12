Warnstreik bei (Lufthansa) Discover Airlines (vormals Eurowings Discover)

"Wir informieren Sie darüber, dass wir morgen, am 23.12.2023, zu einem Warnstreik bei Lufthansa Discover aufgerufen haben. Bestreikt werden alle Flüge der Airbus 320 und 330 Flotte, die in Deutschland im Zeitraum von 8:00 Uhr bis 13:00 starten", wie die Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit" heute Früh mitteilte.

Bereits gestern hieß es in einer Aussendung der Vereinigung Cockpit: "Aus Sicht der Vereinigung Cockpit waren Arbeitgeber und Gewerkschaft zwischenzeitlich auf einem guten Weg, zunächst zumindest eine Teileinigung erzielen zu können. Zuletzt machte sich jedoch Ernüchterung breit. Trotz grundsätzlich positiver Signale haben die Vertreter des Arbeitgebers bis zuletzt eine Hinhaltetaktik angewandt, indem sie Zugeständnisse wieder vom Tisch zogen und gleichzeitig neue Bedingungen für eine Tarifierung forderten. Die Vereinigung Cockpit muss in dieser Situation feststellen, dass der Arbeitgeber anscheinend ein Signal der Entschlossenheit, für angemessene Tarifbedingungen zu kämpfen, braucht. Die Vereinigung Cockpit will die Verhandlungen wieder in Gang bekommen und sieht sich gezwungen, mit einem Warnstreik den Forderungen nach echten und verlässlichen Verhandlungen Nachdruck zu verleihen. Ein Warnstreik kann kurzfristig - auch noch vor Weihnachten - erfolgen. Die Geschäftsführung von Discover ist eindringlich aufgefordert, die Forderungen nach erstmaliger Tarifierung nicht länger zu verschleppen. Die Kolleginnen und Kollegen waren lange geduldig, brauchen aber nun vernünftige und sichere Rahmenbedingungen für das Cockpit-Personal."

(red / VC)