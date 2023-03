Flughafen Hamburg erwartet für heute wieder normalen Flugbetrieb

„Für Dienstag erwarten wir hier am Hamburger Flughafen wieder ganz normalen Flugbetrieb. Weil Passagiere ihre wegen des Streiks gestrichenen Flüge umgebucht haben, können einzelne Flüge stärker ausgelastet sein. Mit Einschränkungen ist jedoch nicht mehr zu rechnen. Die Fluggesellschaften haben dafür gesorgt, dass trotz des ver.di-Streiks Tausende Urlauber zumindest nach Hause kommen konnten. Fast die Hälfte der geplanten Ankünfte sind auch geflogen worden“, sagt Janet Niemeyer, Pressesprecherin am Hamburg Airport.

Weil die Fluggäste die bestreikte Passagierkontrollstelle nicht passieren können, mussten am gestrigen Montag – mitten in den Märzferien – alle geplanten 123 Abflüge für Hamburg gestrichen werden oder finden ohne Passagiere statt. Condor und Eurowings haben insgesamt zehn Abflüge nach Rostock, Münster und Dortmund verlegt. Die Passagiere werden mit Bussen dorthin transportiert. Zudem haben die Airlines 55 der 121 für Montag geplanten Landungen gestrichen. Für den heutigen Dienstag sind mindestens 122 Starts und 122 Landungen am Hamburg Airport vorgesehen.

Fluggäste, die noch Fragen zu den Auswirkungen des Streiks haben, werden gebeten, direkt Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen. Bei Fragen zu Ausfällen und Umbuchungen stehen die Hotlines der jeweiligen Fluggesellschaften ( Flugplan & Airlines ab Hamburg - Hamburg Airport (hamburg-airport.de) oder der Reiseveranstalter zur Verfügung.

(red / HAM)