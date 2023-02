Volotea bietet ab Hamburg drei neue Direktverbindungen an

Am 10. Oktober startet die spanische Fluggesellschaft Volotea ab Hamburg Airport zu gleich drei neuen Zielen, die aktuell nicht nonstop ab Hamburg erreichbar sind. Nach Bordeaux und Lyon in Frankreich fliegt die Airline jeden Dienstag und Freitag. Die italienische Stadt Florenz wird jeden Dienstag und Samstag bedient. In diesem Jahr expandiert Volotea nach Deutschland, wobei sie mit drei von insgesamt acht geplanten Deutschland-Routen das größte Angebot am Hamburger Flughafen umsetzt. Tickets sind unter www.volotea.com oder ab Ende April bei ihrem Partner Eurowings verfügbar.

„Dass Volotea für ihr größtes deutsches Angebot unseren Hamburger Flughafen gewählt hat, ist ein klares Bekenntnis zu unserem Standort. Hamburg als Metropolstadt ist bei Urlaubenden und Businessreisenden stark nachgefragt. Mit Bordeaux, Lyon und Florenz bringt Volotea gleich drei Ziele zurück ins Hamburger Streckennetz, die aktuell nicht nonstop erreichbar sind. Wir freuen uns, dass wir ab Oktober noch besser in Europa vernetzt sind und unseren Passagieren mehr Flexibilität ab und nach Hamburg bieten können“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburger Flughafen.

"Volotea bietet seit 2012 Direktflüge an, die eine schnelle und bequeme Reise zwischen europäischen Städten ermöglichen. Wir freuen uns, den Start von acht neuen, exklusiven Strecken in Deutschland anzukündigen, die deutschen Kunden erstmals einzigartige Reiseverbindungen bieten, und arbeiten mit dem Flughafen Hamburg zusammen, um mit drei Strecken unser größtes Angebot in diesem Land zu realisieren. Darüber hinaus freuen wir uns, die Nachricht über unsere Vertriebspartnerschaft mit Eurowings zu verkünden, mit der beide Fluggesellschaften ihren Passagieren eine größere Auswahl an Reiseoptionen in ganz Europa bieten", sagt Gabriel Schmilovich Isgut, Chief Strategy Officer von Volotea.

Flugzeiten mit Volotea ab Hamburg im Überblick:

Bordeaux: Dienstag um 12:35 Uhr, Freitag um 8:45 Uhr

Lyon: Dienstag und Freitag jeweils um 13:50 Uhr

Florenz: Dienstag und Samstag jeweils um 10:35 Uhr

(red / HAM)