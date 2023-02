Nach Streik: Flugbetrieb am Hamburg Airport heute wieder normal angelaufen

„Der Betrieb am Hamburger Flughafen ist heute Morgen um 6 Uhr wieder ganz regulär angelaufen. Die ersten Flugzeuge sind wie geplant gestartet und gelandet, die Terminals sind wieder gut gefüllt mit Reisenden. Wir erwarten für den heutigen Samstag eine deutlich höhere Auslastung einzelner Flüge, weil viele Passagiere ihre gestern gestrichenen Flüge umgebucht haben. Im Laufe des Tages dürften sich auch die letzten Auswirkungen des gestrigen Streiks wieder eingependelt haben. So freuen wir uns, dass unsere Passagiere an diesem Wochenende ihre Flüge wieder wie gewohnt antreten können“, sagt Janet Niemeyer, Pressesprecherin am Hamburg Airport.

Fluggäste, die noch Fragen zu den Auswirkungen des Streiks haben, werden gebeten, direkt Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen. Bei Fragen zu Ausfällen und Umbuchungen stehen die Hotlines der jeweiligen Fluggesellschaften ( Flugplan & Airlines ab Hamburg - Hamburg Airport (hamburg-airport.de) oder der Reiseveranstalter zur Verfügung.

Am heutigen Samstag, 18. Februar 2023, werden 194 Flüge (95 Abflüge und 99 Ankünfte) am Hamburg Airport erwartet. Weil sich einzelne Flüge streikbedingt um einen Tag verschoben haben, hat sich die Anzahl der Flüge leicht erhöht. Ursprünglich waren für diesen Samstag 94 Abflüge und 90 Ankünfte geplant gewesen.

(red / HAM)