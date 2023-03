Flughafen Wien präsentiert sich auf der Ferien-Messe 2023

Der Flughafen Wien ist auch heuer fixer Bestandteil der größten Reise- und Tourismusmesse Österreichs: Von 16. bis 19. März 2023 erhalten Besucher der Ferien-Messe am Stand 0316 in der Halle C umfangreiche Informationen zu Angeboten und Services am Flughafen Wien sowie von Austrian Airlines, Air Canada, Croatia Airlines, LOT, People’s Viennaline und TAP Portugal. Der Airport-Stand bietet auf über 140m² Highlights wie den Flugsimulator „Birdly“, bei dem aus der Vogelperspektive unter anderem Wien erkundet werden kann und ein Gewinnspiel mit tollen Preisen wie einem VIP-Service für den Abflug.