Panorama-Restaurant am Flughafen Wien öffnet wieder die Pforten

Ab sofort erleben Reisende wieder den spektakulären Panorama-Ausblick auf Flugzeuge im Restaurant Zugvogel und dabei auch neue Features – Herzstück ist eine offene Küche, in der Speisen frisch vor den Gästen zubereitet werden. Das Interieur kann sich sehen lassen: Pflanzen an den Wänden und eine Deckenkonstruktion aus über 700 Kunststoff-Vögel schaffen eine Wohlfühloase und lassen den Airport-Trubel völlig vergessen. Die Speisekarte bedient mit traditionellem Wiener Schnitzel, internationalen Burger-Kreationen, Pizzen und veganen Gerichten alle Geschmäcker. Geöffnet ist das Panorama-Restaurant Zugvogel ab sofort täglich von 5 Uhr bis 22 Uhr in der Shopping-Plaza des Terminal 2 auf dem Flughafen Wien. Weitere Gastro-Neuigkeiten am Airport: Demnächst eröffnen in der Ankunftshalle eine Burger King-Filiale und der österreichweit erste Standort der internationalen Kaffee-Marke Costa Coffee.

„Gemeinsam mit unseren Partnern bauen wir das Gastronomieangebot am Flughafen Wien laufend aus und mit dem modernisierten Panorama-Restaurant Zugvogel, einer neuen Burger King-Filiale und dem österreichweit ersten Costa Coffee-Standort bieten wir gemeinsam mit Lagardère Travel Retail unseren Passagieren neue kulinarische Angebote. Wir wünschen damit allen Fluggästen einen entspannten Aufenthalt und guten Appetit!“ sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Nach fünf Monaten Bauzeit und einer Planungsphase von knapp zwei Jahren eröffnen wir heute das Restaurant Zugvogel in neuem Glanz für unsere Gäste. Wir freuen uns sehr mit dem neuen Zugvogel, dem österreichweit ersten Costa Coffee-Standort und einer zusätzlichen Burger King Filiale maßgeblich zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf dem Flughafen Wien beitragen zu dürfen“ so Ursula Fürnhammer, CEO von Lagardère Travel Retail Austria GmbH.

Wohlfühloase mitten im Terminal: Zugvogel präsentiert sich neu mit offener Küche

Im Restaurant Zugvogel ist nicht nur der Panorama-Blick auf Flugzeuge ein Eye-Catcher: Das Lokal bietet auf 670m² eine offene Küche, eine gut sortierte Bar und topmodernes Ambiente. Die verspielte Einrichtung lässt den Airport-Trubel vergessen und das Interieur wurde teilweise sogar nachhaltig renoviert: Stühle, Bänke und Tische wurden neu bezogen und so ganz einfach aufgewertet. Das Lokal erstrahlt damit in völlig neuem Design und bietet Passagieren nun Rückzugsort und Wohlfühloase mitten im Terminalbetrieb. Die Speisekarte geht auf unterschiedliche Bedürfnisse und Geschmäcker ein, verzichtet dabei aber nicht auf Klassiker wie das Wiener Schnitzel, Burger und Pizza und auch Frühstück wird angeboten. Zu finden ist das Restaurant Zugvogel in der Shopping-Plaza des Terminal 2 mit täglichen Öffnungszeiten von 5 Uhr bis 22 Uhr.

In Kürze auch am Airport: Costa Coffee und Burger King

Mitte April startet Lagardère Travel Retail noch weitere Gastronomieangebote am Airport: Die international bereits stark vertretene Marke Costa Coffee wählt als österreichweit ersten Standort den Flughafen Wien. Der moderne Coffeeshop ist künftig in der Ankunftshalle direkt gegenüber der Gepäckausgabehalle angesiedelt. Gleich nebenan folgt der nächste internationale Star: Burger King eröffnet, zusätzlich zum Standort im Terminal 1, ebenfalls in der Ankunftshalle eine neue Filiale.

Lagardère Travel Retail – ein Global Player

Der französische Travel Retail Spezialist ist aktuell auf fünf Kontinenten in 42 Ländern vertreten und zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Travel Retail mit den Business Lines Duty Free, F&B sowie Travel essentials. Auf dem Flughafen Wien betreibt Lagardère bereits erfolgreich etwa Aida, Bieder & Maier, Burger King, Relay, Zugvogel und in Kürze auch Costa Coffee.

