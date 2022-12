Flugpolizei-Pilot als Lebensretter

Nicht alltäglich ist, dass bei der Flugpolizei direkt Notrufe eingehen. Doch dass die Flugpolizei ein Notruf vom anderen Ende der Welt, das gab es noch nie. So geschah es allerdings vor wenigen Tagen. Mitten in der Nacht klingelte das Telefon und am anderen Ende der Leitung war ein Anrufer aus Australien, der Einsatzpilot Lukas Danninger, er hatte den Anruf entgegengenommen, aufgeregt mitteilte, dass sein in Salzburg lebender Schwiegervater einen medizinischen Notfall erlitten habe.

Der erfahrene Flugpolizist, der schon bei unzähligen Einsätzen als Pilot für die Sicherheit von Menschen gesorgt hat, reagierte sofort und sorgte dafür, dass die lokalen Rettungskräfte zur Adresse des Patienten fuhren und den Mann nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus einlieferten, wie die Flugpolizei gegenüber "Austrian Wings" erklärte.

(red)