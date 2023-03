Singapore Airlines ernennt neue Agency Sales Managerin für DACH

Weller folgt auf Thomas Rosenbrock, der das Unternehmen nach 31 Dienstjahren verlassen wird.

Jennifer Weller begann ihre Laufbahn bei Singapore Airlines vor fast 10 Jahren, im September 2013, als Key Account Representative mit Sitz in Frankfurt. Zuvor erwarb sie einen Master-in-Management-Abschluss an der ESCP Business School. Von November 2014 bis Februar 2015 absolvierte Jennifer Weller das interne Singapore Airlines „Management Trainee“ Programm. Seitdem war sie in verschiedenen Funktionen im Unternehmen tätig, unter anderem als Head of Pricing and Analytics für die DACH-Region und als Sales Planning Manager DACH, bevor sie 2019 zum Regional Sales Planning Manager Europe und 2022 zum Regional Sales Planning and Fare Distribution Manager Europe befördert wurde. In ihrer neuen Funktion berichtet Jennifer Weller an den Sales Manager Deutschland, Schweiz und Österreich, Patrick Bucher.

Singapore Airlines wünscht Jennifer Weller alles Gute in ihrer neuen Rolle und dankt Thomas Rosenbrock für seine lange und treue Mitarbeit und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

(red / SQ)