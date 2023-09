Singapore Airlines fliegt nonstop nach Brüssel

Wie das Unternehmen bekannt gab, starten die Flüge am 5. April 2024. Die Verbindung wird viermal wöchentlich mit einem Airbus A350-900 bedient.

Das eingesetzte Luftfahrzeug ist nach Angaben von Singapore Airlines mit 253 Sitze in einer Dreiklassen-Konfiguration (C 42 / Premium-Y 24 / Y 187) ausgestattet.

Flug SQ 304 hebt jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag um 23:55 Uhr Lokalzeit in Singapur ab und erreicht Brüssel am nächsten Tag. Die Rückflüge nach Singapur starten jeweils am Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag um 12:10 Uhr Lokalzeit in Brüssel.

(red)