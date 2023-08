Singapore Airlines kehrt mit A380 nach Frankfurt zurück

Singapore Airlines wird während des kommenden Sommerflugplans zwischen dem 31. März und 26. Oktober 2024 aufgrund der starken Nachfrage die Frequenzen zu zahlreichen Destinationen in ihrem Netzwerk erhöhen.

Dies beinhaltet die Wiedereinführung der täglichen A380-Dienste zwischen Singapur und Frankfurt, den Einsatz von A350-900-Großraumflugzeugen im Mittelstreckenverkehr nach Cairns und Male, die Wiederaufnahme von Direktflügen zwischen Singapur und Barcelona sowie eine Erhöhung der Flugfrequenzen auf oder über das Niveau vor der Pandemie auf verschiedenen Strecken.

Zu den Zielen, die das Vor-Pandemie-Niveau erreichen oder übertreffen werden, gehören Ahmedabad (Indien), Peking und Shanghai (China), Kopenhagen (Dänemark), Da Nang (Vietnam), Darwin, Melbourne und Perth (Australien), Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Tokyo-Haneda (Japan), Seattle und Houston (Vereinigte Staaten von Amerika).

Alastair Hay-Campbell, General Manager Germany, Switzerland and Austria bei Singapore Airlines, sagte: "Wir freuen uns sehr, die A380 aufgrund der großen Buchungsnachfrage wieder in Frankfurt willkommen zu heißen. Mit der Veröffentlichung des Singapore Airlines Sommerflugplans 2024 können alle unsere Kunden ihre Reisen bereits jetzt planen. Unsere Passagiere können den Komfort des A380-Superjumbo genießen und haben gleichzeitig bei Reisen mit uns eine größere Auswahl und Flexibilität, da wir weiterhin unser Netzwerk an die Nachfrageentwicklung anpassen und erweitern werden."

(red / SQ)