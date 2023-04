Ashwin Bhat wird neuer CEO der Lufthansa Cargo

In seiner neuen Funktion behält er weiterhin die Verantwortung für die Bereiche Produkt und Vertrieb.

Michael Niggemann, Mitglied des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lufthansa Cargo, sagt: „Ich freue mich sehr, dass mit Ashwin Bhat ein sehr versierter Manager und international erfahrener Logistik- und Frachtexperte diese verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt. Er hat als Vorstand maßgeblich dazu beigetragen, dass Lufthansa Cargo die historisch erfolgreichsten Jahre verbuchen konnte. Als CEO wird er das Unternehmen weiterentwickeln und die starke Marktpositionierung ausbauen.“

Lufthansa Cargo soll auch künftig von einem dreiköpfigen Vorstandsteam geleitet werden. Die Bestellung des dritten Vorstandsmitglieds verbunden mit einer neuen Geschäftsverteilung wird schnellstmöglich erfolgen.

Ashwin Bhat, geboren 1969, studierte Chemie an der Universität von Mumbai, Indien. Bhat begann seine berufliche Laufbahn bei Airline Financial Support Services in Indien. 1999 trat er in die damalige Swisscargo ein und übernahm verschiedene Führungspositionen, unter anderem im Revenue Management, Transport Management sowie im Global Area Management. Ab 2015 leitete Bhat das Geschäftsfeld Cargo bei Swiss International Air Lines. 2021 wurde er als CCO in den Vorstand der Lufthansa Cargo berufen.

