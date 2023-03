Lufthansa Cargo und cargo.one bauen strategische Partnerschaft aus

Online-Buchungsportale gewinnen in der Luftfrachtbranche zunehmend an Bedeutung. Kunden bevorzugen es, schnell und einfach Angebote verschiedener Frachtairlines zu prüfen und den für sie passenden Service für den Transport ihrer Waren auszuwählen. Diesem Kundenwunsch nach mehr Transparenz und Vergleichbarkeit folgend, erweitern Lufthansa Cargo und der Marktplatz cargo.one ihre strategische Partnerschaft: Auf dem zentralen Online-Marktplatz cargo.one finden Spediteure effizient und schnell aktuelle Angebote in einer Vergleichsübersicht und mit direkter Buchungsoption für Güter der Kategorien General Cargo, Passive Pharma und Perishables. Zudem besteht die Möglichkeit, hierbei zwischen Geschwindigkeits-Optionen td.Pro (Standardversand) und td.Flash (hohe Geschwindigkeit) zu wählen.

Zusätzlich zur Webseite von Lufthansa Cargo, die Kunden vollumfänglich als zentrale Informations- und Buchungsplattform für das gesamte Produktspektrum und das gesamte Netzwerk zur Verfügung steht, erweist sich cargo.one als attraktive Ergänzung mit optimierten Such- und Buchungsfunktionen – insbesondere für General Cargo bis zu zehn Tonnen. Dank einfachster Navigation finden Kunden mit wenigen Klicks in der Menüführung passende Optionen und profitieren von einer strukturierten Übersicht in der Darstellung von verfügbaren Services je nach Airline, Flugstrecke und Preisen.

Die Buchungsplattform cargo.one besteht bereits seit fünf Jahren und ist in ihrer Funktionalität basierend auf einem sehr gut ausgereiften Algorithmus präzise, benutzerfreundlich und am Markt fest etabliert. Auf diesem Marktplatz finden Spediteure das breiteste und aktuellste Angebot von Lufthansa Cargo aus nahezu allen Märkten. Mit seinem ausgereiften Empfehlungsalgorithmus, welcher das „beste“ Angebot vorschlägt, bietet cargo.one Kunden ein differenziertes Tool, um Angebote zu prüfen. Ergänzt wird dieses durch die klassische Möglichkeit, eine Liste von Optionen zu durchsuchen und entsprechend zu vergleichen.

Darüber hinaus wird der Buchungsprozess mit der standardmäßigen automatischen Vergabe neuer AWB-Nummern, ebenso wie die Buchungsbestätigungen und -aktualisierung, bzw. Sendungsüberwachung besonders geschätzt. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit rollen Lufthansa Cargo und cargo.one künftig neue Innovationen, Funktionen und Prozesse, die Spediteuren mehr Effizienz bieten, auf dem Online-Marktplatz cargo.one vor anderen externen Buchungsplattformen aus. Bereits im vergangenen Jahr gelang beiden Partnern ein Pilot-Projekt bei der Einführung der automatischen AWB-Zuweisung. Mit der kompletten und vor allem einfacheren Neugestaltung des AWB-Prozesses wurden AWB-Stock überflüssig. Mittels dieser einfacheren Lösung wurde der Vorgang für Kunden produktiver statt komplex. Die Kundenakzeptanz für diese Funktionalität bei cargo.one ist hoch und bestärkt Lufthansa Cargo und cargo.one in ihrem Vorhaben, Prozesse mit Hilfe digitaler Lösungen einfacher zu gestalten, weiter voranzutreiben.

„Unsere Kunden schätzen digitale Services, die ihnen helfen, so effizient wie möglich zu sein. Daher empfehlen wir ihnen, cargo.one als Marktplatz zu nutzen, um unsere Live-Angebote abzurufen, zu vergleichen und zu buchen. Wir freuen uns, dass wir inzwischen mehr als 90 Prozent unserer Kunden den cargo.one-Marktplatz anbieten können. Das Bestreben von cargo.one, maximale Angebotsqualität und bestätigte Buchungen bei maximaler Benutzerfreundlichkeit zu ermöglichen, trägt zu einem verbesserten Kundenerlebnis bei. Diese Philosophie von cargo.one deckt sich mit unserem Servicegedanken bei Lufthansa Cargo. Gleichzeitig bauen wir unsere Vorreiterrolle im Bereich der Digitalisierung mit unserem Partner in der Luftfrachtbranche kontinuierlich aus“, so Ashwin Bhat, Chief Commercial Officer bei Lufthansa Cargo.

Moritz Claussen, Gründer und Co-CEO von cargo.one, fügte hinzu: „Die Erweiterung der exzellenten Kapazitäten von Lufthansa Cargo auf cargo.one ist eine großartige Nachricht für unsere florierende Nutzerbasis von vielen Tausend Spediteuren in allen Teilen der Welt. Die Teams von cargo.one und Lufthansa Cargo bündeln ihre Expertise weiter, um gemeinsam innovative und neuartige Wege zu finden, um den Wert für und den Erfolg von Spediteuren zu steigern“.

(red / LH Cargo)