EVA Air bestellt fünf weitere Boeing 787-9

EVA Air hat fünf weitere Boeing 787-9 „Dreamliner“ bestellt. Die Auslieferungen der neuen Fluggeräte sollen im Jahr 2025 beginnen und 2027 abgeschlossen sein. Ab Mitte 2024 wird die private taiwanesische Airline ihre 787-9-Flugzeuge umkonfigurieren, um ihre beliebte Premium Economy-Class zu den bereits vorhandenen Optionen Royal Laurel und Economy hinzuzufügen. Mit dieser jüngsten 787-Bestellung erhöht sich die Anzahl der B787 in der EVA-Flotte auf insgesamt 26 Flugzeuge, je 13 B787-9 und B787-10 „Dreamliner“. Weitere Informationen über die Flotte und das Kabinenangebot von EVA sowie über die Routen und Buchungsmöglichkeiten finden sich unter www.evaair.com.

"Wir werden unsere neuen Boeing 787-9 auf Langstreckenverbindungen nach Europa und Nordamerika einsetzen. Die Einführung der Premium Economy auf diesen Flugzeugen wird den wachsenden betrieblichen Anforderungen gerecht und macht unsere Flüge für die Passagiere noch attraktiver", sagte EVA Air-Präsident Clay Sun. "Wir werden weiterhin zwei Kabinenvarianten auf unseren Boeing 787-10 anbieten und sie für Flüge innerhalb Asiens und nach Ozeanien einsetzen."

Boeing hat seine 787 Dreamliner in leichter Verbundbauweise entwickelt, bei der Materialien wie Kohlefaser verwendet werden. Mehr als 50 % des Gesamtgewichts des Flugzeugs entfallen auf diese fortschrittlichen Materialien, was das Gesamtgewicht des Flugzeugs und die Wahrscheinlichkeit von Metallermüdung oder Korrosion erheblich reduziert und damit die Wartungskosten senkt. Durch die Entscheidung für die fortschrittlichen GEnx-Triebwerke senkt EVA Air zudem den Treibstoffverbrauch und die Treibhausgasemissionen um 25 % im Vergleich zu den Antriebssystemen herkömmlicher Großraumflugzeuge. Diese hohe Treibstoffeffizienz in Verbindung mit der großen Reichweite versetzt die Airline in die Lage, die Betriebsleistung und ihr Passagierservice weiter zu verbessern.

Boeing stattet seine 787 mit einem fortschrittlichen Luftfiltersystem aus - für angenehmere Kabinenluft während des Fluges. Darüber hinaus besteht der Rumpf aus einer Kombination von Verbundwerkstoffen, die ihn luftdichter machen. Die Luftfeuchtigkeit in der Kabine kann um das Drei- bis Vierfache höher eingestellt werden, ein deutlicher Vorteil für die Passagiere, da die Luft an Bord im Vergleich zu anderen Flugzeugen weniger trocken ist. Im Boeing „Dreamliner“ kann auch der Kabinendruck so geregelt werden kann, dass sich die Flughöhe wie die optimale Höhe von 6.000 Fuß (> 1.800 Meter) anfühlt und nicht wie die Standardhöhe von 8.000 Fuß (> 2.400 Meter), was wiederum Kopfschmerzen und Müdigkeit reduziert.

EVA Air betreibt eine Flotte von 85 Flugzeugen, bestehend aus 77 Passagier- und acht Frachtflugzeugen. Weitere vier Boeing 787-9, sieben Boeing 787-10 und eine Boeing 777F aus früheren Bestellungen sollen bis 2025 ausgeliefert werden.

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit 85 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

(red / BR)