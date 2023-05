EVA Air übernimmt erste Boeing 787-10 mit Star Alliance-Logo

EVA Air hat dieser Tage im Boeing-Werk in North Charleston, South Carolina, USA ihre achte Boeing 787-10 mit der Flugzeugnummer B-17812 übernommen. Das neue Flugzeug ist die erste Boeing 787-10 der privaten taiwanesischen Fluggesellschaft mit einer Star Alliance-Lackierung. Der Überführungsflug wurde mit Sustainable Aviation Fuel (SAF) absolviert, einem nachhaltigen Luftfahrttreibstoff aus nichtfossilen Rohstoffen.

EVA Air-Präsident Clay Sun: "EVA Air ist stolz darauf, seit Juni 2013 Mitglied der Star Alliance zu sein. Die Auslieferung der neuen 787-10 gab uns die Gelegenheit, sowohl unser 10-jähriges Bestehen als Mitglied der Star Alliance zu feiern als auch nachhaltigen Flugkraftstoff auf unserem Überführungsflug zu verwenden. Denn wir haben uns schon immer dem Kundenservice verschrieben und zu diesem Engagement gehört auch die Integration von ESG-Kriterien in unseren Betrieb. Das symbolisiert einerseits die enge Verbindung zwischen EVA Air und Star Alliance und zeigt andererseits unser Bemühen, bis zum Jahr 2050 Netto-Null zu erreichen." ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung).

Seit ihrem Beitritt zur Star Alliance hat EVA Air kontinuierlich in die Verbesserung von Hard- und Software gesetzt und erfüllt viele ihrer Passagieranforderungen durch gemeinsame Beschaffung, gemeinsame Systementwicklung und gemeinsame Nutzung von Ressourcen. Die Vorteile des globalen Netzwerks, einschließlich der Erreichbarkeit von mehr als 1.200 Flughäfen in 184 Ländern sowie des positiven Markenimages der Star Alliance, das mit dem Vertrauen der Passagiere einhergeht, unterstützen EVA Airs Ziel, den globalen Geschäftsreisemarkt stärker zu entwickeln. Die Synergien mit der Star Alliance haben der Airline mit Sitz in Taipeh geholfen, die Einnahmen aus dem Passagiergeschäft jährlich um fast fünf Prozent zu steigern und die Zahl ihrer internationalen Geschäftskunden zu verzehnfachen.

Die Verwendung von SAF ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes in der Luftfahrtindustrie. Der Kohlenstoffausstoß wird im Vergleich zu allgemeinem Treibstoff um etwa 80% reduziert. Durch die Verwendung von 30% SAF für den Überführungsflug von South Carolina reduzierte EVA Air ihre Kohlenstoffemissionen um rund 70.000 Kilogramm. Es war der erste EVA Air-Flug mit dem nachhaltigen Treibstoff. Der SAF-Anteil war auch der höchste, der jemals in der taiwanesischen Luftfahrtindustrie verwendet wurde und symbolisiert EVA Airs Entschlossenheit, „Net Zero“ zu erreichen.

Die Fluggesellschaft führt seit Jahren Maßnahmen zur Treibstoffeinsparung im Flugverkehr durch, die zu einer besseren Treibstoffeffizienz und geringeren Kohlendioxidemissionen führen. Sie wird auch weiterhin die Entwicklung von SAF und die Möglichkeiten für erneuerbare Energien beobachten, um ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele erreichen zu können. Durch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Regierungsbehörden und Partnern aus der Luftfahrtindustrie setzt sich EVA Air für eine nachhaltige Produktion von Flugkraftstoff ein und strebt gemeinsam mit allen Partnern in der Lieferkette eine nachhaltige Luftfahrt an.

Derzeit betreibt EVA Air eine Flotte von 86 Flugzeugen, davon 78 Passagierjets und 8 Frachtflugzeuge. Die Airline wird weitere neun Boeing 787-9 und fünf Boeing 787-10 „Dreamliner“ sowie eine weitere Boeing 777F in ihre Flotte aufnehmen. Die Auslieferung der Fluggeräte ist bis Ende 2027 geplant ist.

Für Sammler und Sammlerinnen bietet EVA Air ab sofort ein EVA Air B787-10 Star Alliance Flugzeugmodel 1.200 in ihrem EVA SKY SHOP an. www.shopeva.com

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit 86 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

(red / BR)