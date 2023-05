EVA Air zum achten Mal in Folge mit SKYTRAX 5-Sterne-Zertifizierung ausgezeichnet

EVA Air hat einmal mehr die begehrte 5-Sterne-Zertifizierung von SKYTRAX erhalten - zum achten Mal in Folge und als einzige Airline aus Taiwan. Damit unterstreicht die private taiwanesische Fluggesellschaft ihre kontinuierlich herausragenden Leistungen, wie es in einer Medienmitteilung der Airline selbstbewusst heißt.

"Es ist eine Ehre und die beste Bestätigung für die gute und harte Arbeit, die unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tagtäglich leisten, wenn sie bei den jährlichen Audits von SKYTRAX acht Jahre in Folge die höchste Stufe von fünf Sternen erreichen. Es motiviert uns, unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern", sagte EVA Air-Präsident Clay Sun. "Seit der Gründung von EVA Air im Jahr 1989 haben wir das Ziel, die beste Service-Airline der Welt zu sein, und daran hat sich nichts geändert. Wir werden nicht nachlassen, uns auf Verbesserungen und Innovationen zu konzentrieren und noch individuellere Dienstleistungen anzubieten."

SKYTRAX ist eine internationale Organisation für Luftverkehrsratings, die Fluggesellschaften jährlich nach umfassenden Bewertungen und professionellen Analysen von Qualitätsstandards weltweit mit einem bis fünf Sternen auszeichnet. Zu den untersuchten Kategorien gehören Flughafendienste, Sitzkomfort, Bordservice, Kabinenkomfort, Verpflegung, Bordunterhaltung, Dienstleistungen des Kabinenpersonals und mehr.

Während der fast einmonatigen SKYTRAX-Untersuchungen wurden zahlreiche Bereiche auf oder im Zusammenhang mit EVA Air-Flügen in Europa, den Vereinigten Staaten, Nordost- und Südostasien unter die Lupe genommen, darunter das gesamte Serviceangebot auf der offiziellen Website, digitale Dienste, Flughafendienste, Bordservice, Kabinenkomfort und mehr. Überprüft wurden auch die Economy-, Premium Economy- und Royal Laurel-Klassen der Fluggesellschaft. SKYTRAX hob in der Analyse 2023 den reibungslosen Ablauf beim Boarding, das Bordservice, die Leistungen der Flugbegleiterinnen, das Bordgeschirr und das Unterhaltungssystem an Bord hervor. Besonders erwähnt wurden zudem die Sauberkeit in der Kabine, die Amenity Kits, die Kabinensicherheit und der Sitzkomfort in der Boeing-787 Royal Laurel Class von EVA Air.

Die Pandemie zwang EVA Air dazu, den eingeschränkten Betrieb in diesen herausfordernden Monaten anzupassen, um ein Gleichgewicht zwischen Epidemieprävention und Servicequalität herzustellen. Das Unternehmen nutzte die neuesten Technologien, um digitale Annehmlichkeiten wie automatisches Einchecken und elektronisches Lesematerial wie Zeitungen und Zeitschriften an Bord zu beschleunigen. Gleichzeitig konzentrierte sich EVA Air auf die kontinuierliche Verbesserung der Dienstleistungen und führte neue Bordküchen ein, die in Zusammenarbeit mit den Sterneköchen Nakamura, Paul Lee und Ching-Biao Huang, dem chinesischen Gourmetkoch, entwickelt wurden. Außerdem ergänzte die Airline ihr Angebot um preisgekrönte Bordgetränke, darunter "Simple Kaffa" vom Barista-Weltmeister Berg Wu und VWI von „World Brewers Cup“-Champion Chad Wang.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

(red / BR)