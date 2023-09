Leipzig und Dresden: Urlaubsreisen und Flüge zu Drehkreuzen hoch im Kurs

In den ersten acht Monaten des Jahres stieg das Passagieraufkommen an den mitteldeutschen Flughäfen weiter an. In Summe zählten die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden 1.948.172 Fluggäste, 31 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2022. Der Betrieb verlief an beiden Airports trotz des erhöhten Passagieraufkommens in den Sommerferien und den Modernisierungsarbeiten an der Fluggast- und Gepäckabfertigung in Dresden störungsfrei und reibungslos.

Flughafen Leipzig/Halle

Der Flughafen Leipzig/Halle zählte von Januar bis August über 1.349.600 Fluggäste, rund 41 Prozent mehr als im Vorjahr. Stark nachgefragt wurden insbesondere Flüge in Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer, am Roten und Schwarzen Meer sowie im Atlantik. Rund drei Viertel aller Fluggäste ab Leipzig/Halle nutzten diese Angebote für ihre Urlaubsreise. In den Sommerferienwochen im Juli und August wurden fast 310.000 Passagiere auf den Verbindungen zu Sonnenzielen gezählt.

Neue Ziele am Persischen Golf ab Herbst

Ab Oktober und November werden mit Abu Dhabi und Dubai zwei weitere Sonnenziele nonstop erreichbar. Der Reiseveranstalter Etihad Holidays bietet ab dem 17. Oktober - erstmals ab Leipzig/Halle - zweimal wöchentlich Nonstop-Flüge in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate Abu Dhabi an.

Für den Reiseveranstalter FTI verbindet die Fluggesellschaft SmartLynx ab 9. November, ebenfalls zweimal pro Woche, den mitteldeutschen Airport mit Dubai.

Flughafen Dresden

Den Flughafen Dresden nutzten in den ersten acht Monaten annähernd 599.000 Passagiere, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Deutliche Zuwächse verzeichnen unter anderem die Verbindungen zu den internationalen Drehkreuzen Frankfurt, Amsterdam und Zürich, über die Dresden an das weltweite Netz der Lufthansa, KLM sowie Swiss angebunden ist.

Touristisches Angebot wächst weiter

Die Türkei zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen. In diesem Jahr nutzten bislang mehr als 63.000 Fluggäste die Verbindungen ab Dresden, sechs Prozent mehr als 2022. Diesem Trend Rechnung tragend, nehmen in den kommenden Wochen zwei neue Airlines zusätzliche Verbindungen nach Antalya auf. Ab dem 16. September startet SunExpress zweimal wöchentlich in Richtung Türkei.

Erstmals verbindet die türkische Southwind Airlines ab dem 29. September dreimal pro Woche Dresden mit Antalya. Insgesamt bieten ab Dresden fünf Airlines bis zu 22 wöchentliche Flüge in die beliebte Urlaubsregion am Mittelmeer an.

Über die Mitteldeutsche Flughafen AG

Zur Mitteldeutschen Flughafen AG gehören die Tochtergesellschaften Flughafen Leipzig/Halle, Flughafen Dresden und PortGround. Am Flughafen Leipzig/Halle wurden 2022 rund 1,56 Millionen Fluggäste und rund 1,5 Millionen Tonnen Luftfracht registriert. Damit ist der Airport der zweitgrößte Frachtflughafen in Deutschland. Der Flughafen ist an die Autobahnen A 9 und A 14 angebunden und verfügt über einen in das Zentralterminal integrierten Bahnhof. Dies gewährleistet eine direkte Erreichbarkeit für Fluggäste aus Mitteldeutschland und darüber hinaus.

Der Flughafen Dresden zählte 2022 rund 841.500 Fluggäste. Ein Anschluss an die Autobahn A4 und ein S-Bahnhof im Terminal sorgen für eine bequeme An- und Abreise innerhalb der Einzugsgebiete Sachsen, Südbrandenburg, Nordböhmen und Niederschlesien.

PortGround bietet an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden Bodenabfertigungs-, Fracht- sowie weitere umfassende Dienstleistungen rund um die Uhr an.

Die beiden zur Mitteldeutschen Flughafen AG gehörenden Airports zählten 2022 rund 101.000 Flugzeugbewegungen und über 2,4 Millionen Fluggäste.

(red / Mitteldeutsche Flughäfen)