Lufthansa: Neue Langstreckenziele im Winter

Lufthansa startet im kommenden Winter mit neuen A380 Zielen ab München. Bereits ab dem 5. Oktober fliegt die Airline wieder täglich mit dem weltweit größten Passagierflugzeug die kalifornische Metropole Los Angeles an. Kurz vor Beginn des Winterflugplans am 28. Oktober gibt es dann eine besondere Premiere: Zum ersten Mal startet ein Lufthansa Airbus A380 täglich von München aus in die thailändische Hauptstadt Bangkok und erweitert damit das Sitzplatzangebot im Vergleich zur A350 um fast 75 Prozent. Lufthansa bietet auf dieser Verbindung ein größeres Premiumangebot an als je zuvor: Die A380 hat 8 Plätze in der First Class, 78 Plätze in der Business Class sowie 52 Plätze in der Premium Economy.

Neue Verbindungen nach Indien

Lufthansa erweitert ihr Angebot nach Indien. Neues Ziel ab München ist Bangalore, das neben Delhi und Bombay mit einem Airbus A350 angeflogen wird. Nach längerer Pause wird Lufthansa auch Hyderabad wieder in den Flugplan ab Frankfurt aufnehmen. Damit gibt es erneut eine direkte Anbindung von Deutschland aus in die Pharma- und Hightech-Industrie Indiens. Einzelheiten dazu gibt Lufthansa Mitte Mai bekannt.

Insgesamt fliegt Lufthansa im kommenden Winter von ihren beiden Drehkreuzen Frankfurt und München fünf Ziele auf dem indischen Subkontinent an.

(red / LH)