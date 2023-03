Lufthansa fliegt mit A380 von München nach Boston und New York

Ab dem 1. Juni nimmt Lufthansa nach dreijähriger Unterbrechung ihren regulären Flugbetrieb mit dem beliebten Airbus A380 wieder auf. Ab München geht es täglich mit der LH424 nach Boston. Pünktlich zum Unabhängigkeitstag, dem Nationalfeiertag der USA, wird ab dem 4. Juli 2023 täglich eine A380 mit der Flugnummer LH410 Richtung New York zum John F. Kennedy International Airport abheben. Damit erweitert die Airline ihr Premium-Angebot an ihrem südlichen Drehkreuz spürbar, vor allem mit zusätzlichen Sitzen in der Business- und First Class.

Die A380 hat mit 509 Sitzplätzen rund 80 Prozent mehr Kapazität als der Airbus A340-600, der momentan auf der Strecke München-New York (JFK) fliegt. Insgesamt bietet die A380 vier Reiseklassen: 8 Plätze in der First Class, 78 Plätze in der Business Class, 52 Plätze in der Premium Eco und 371 Plätze in der Economy Class.

Die Flüge mit dem größten Flugzeug der Lufthansa-Flotte sind ab dem 23. März 2023 buchbar.

Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Flugtickets und der verzögerten Auslieferung bestellter Flugzeuge hatte sich Lufthansa 2022 entschieden, den bei Fluggästen und Crews besonders beliebten Airbus A380 zu reaktivieren.

Bis Ende 2023 werden wieder insgesamt vier A380 für den Einsatz ab München eingesetzt.

(red / LH)