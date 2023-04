Abschusszahlen: Russische Lügenpropaganda entlarvt sich erneut selbst

Seit Beginn des völkerrechtswidrigen Überfalls der Truppen des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin auf die Ukraine, verbreitet Russland Fake News. Manche davon sind so offensichtlich, dass sie an Lächerlichkeit nicht zu überbieten sind. So wie die russischen Angaben über die angeblich zerstörten ukrainischen Luftfahrzeuge beispielsweise.