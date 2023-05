600. Airbus für Lufthansa

Am 9. Februar 1976 wurde mit der Auslieferung eines Airbus A300B2 an Lufthansa der Grundstein für eine fast 50-jährige starke Partnerschaft in der europäischen Luftfahrtgeschichte gelegt. Mit mehr als zehn verschiedenen Flugzeugtypen in nahezu allen Flugbetrieben der Lufthansa Group wird heute das insgesamt 600. Flugzeug – ein Airbus A321neo – in einer feierlichen Zeremonie auf dem Airbus-Werksgelände in Hamburg-Finkenwerder an Lufthansa ausgeliefert.

Rückblick

1975 unterzeichnete Lufthansa den ersten Kaufvertrag über drei A300B2 und erhielt sieben Monate später, am 9. Februar 1976, das erste Flugzeug des neuen europäischen Flugzeugbauers. In den weiteren Jahren folgten Erstauslieferungen, wie die A310 im Jahr 1983 und die A300-600 im Jahr 1987. Im Oktober 1989 wurde der erste Airbus A320 an Lufthansa ausgeliefert. Aktuell fliegen mehr als 370 Flugzeuge der A320-Familie für die Airlines der Lufthansa Group. 1993 kam der Airbus A340 hinzu und bereits ein Jahr später zählte die Lufthansa-Airbus-Flotte bereits 100 Flugzeuge. 2004 wurde die A330 und 2010 das größte Passagierflugzeug der Welt - die A380 - Teil der Lufthansa-Langstreckenflotte.

Lufthansa war bisher viermal Launching Customer – mit Erstauslieferungen der A310, A340, A220 und im Jahr 2016 der A320neo. Nicht nur die A320-Familie ist ein wesentlicher Teil der Lufthansa-Flotte, sondern auch die 2016 eingeführte A350-900 ist seither eine feste Größe in der Langstreckenflotte von Lufthansa. Die Lufthansa Group ist drittgrößter A350-Kunde weltweit.

Jubiläumsflugzeug mit dem Taufname Münster

Der Airbus A321neo mit dem Kennzeichen D-AIEQ ist mit 215 Sitzplätzen eines der hochmodernen und treibstoffeffizienten Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge, die seit 2019 für Lufthansa im Einsatz sind. Das Flugzeug trägt den Taufnamen der Stadt „Münster“.

(red / LH)