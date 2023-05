Lufthansa Gruppe kämpft weiter mit Personalmangel

Hinweis: Die Gender-Form, die Lufthansa als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Die Lufthansa Group sucht weiterhin neue Mitarbeiter. Daher startete am Montag die zweite deutschlandweite Rekrutierungs-Kampagne „flybig“. Zu sehen und zu hören ist die Kampagne in Print-, Radio- und Onlinemedien sowie auf allen Social-Media-Kanälen.

Insgesamt plant das Unternehmen bis zum Jahresende noch 8.000 offene Stellen zu besetzen. Gesucht werden vor allem Fachkräfte wie Techniker, IT-Spezialisten, Piloten oder Juristen an den Standorten Frankfurt, München, Zürich, Wien und Brüssel sowie bei Lufthansa Technik in Hamburg und an den Standorten der Eurowings Gruppe. Seit Anfang des Jahres wurden bereits mehr als 6.000 Damen und Herren als neue Mitarbeiter der Lufthansa Group eingestellt, wie das Unternehmen bekannt gab.

Interessierte Damen und Herren finden auf lufthansagroup.careers Stellenangebote und weitere Informationen zu den Recruiting-Tagen. Auch für junge Menschen bietet die Lufthansa Group Perspektiven in vielfältigen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen.

