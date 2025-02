Flughafen Wien begrüßt neue Airline: Air Albania erstmals aus Tirana in Wien gelandet

Das Flugangebot am Wiener Airport wächst weiter: Albaniens Flagcarrier Air Albania ist ab sofort neu am Flughafen Wien vertreten und verbindet die Hauptstädte Österreichs und Albaniens. Albanien gilt als aufstrebendes Reiseziel und bietet seinen Besuchern mit der pulsierenden Hauptstadt Tirana, weitläufigen Küstenregionen, türkis-blauem Meer und den Albanischen Alpen große touristische Vielfalt. Air Albania bedient die Strecke zwischen Wien und Tirana zweimal pro Woche mit einem Airbus A320. Donnerstagabend wurde Air Albania anlässlich der Erstlandung am Flughafen Wien feierlich begrüßt.

„Tirana - das neue Trendziel am Balkan - ist jetzt noch besser erreichbar! Der Tourismus in Albanien boomt, die Nachfrage nach Flügen steigt rasant – 2024 verzeichneten wir ein Passagierwachstum von 40 % auf der Strecke zwischen Wien und Tirana. Mit Air Albania ist nun erstmals Albaniens nationale Fluggesellschaft in Wien vertreten. Das stärkt unser Streckennetz und macht Wien als Wirtschafts- und Tourismusstandort noch attraktiver. Als führendes Drehkreuz für Südosteuropa bieten wir unseren Passagieren damit noch mehr Reisemöglichkeiten in eine der spannendsten Wachstumsregionen Europas. Willkommen am Flughafen Wien, Air Albania!“ erklärt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien.

„Wir freuen uns sehr, mit der neuen Verbindung zwischen Tirana und Wien unser Streckennetz weiter auszubauen. Diese Verbindung nach Österreich markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Expansionsstrategie. Tirana und ganz Albanien entwickeln sich rasant zu einer boomenden Tourismusregion, und wir sind stolz darauf, diesen Wachstumstrend zu unterstützen. Ein besonderer Dank gilt dem Flughafen Wien und all unseren Partnern, die zur erfolgreichen Umsetzung dieser Strecke beigetragen haben. Wir sind überzeugt, dass diese Verbindung die Beziehungen zwischen unseren Ländern weiter stärkt“, hält Alper Vardar, stellvertretender CEO von Air Albania, fest.

Zweimal pro Woche von Wien nach Tirana

Air Albania fliegt zweimal wöchentlich (Do, So) zwischen Wien und Tirana. Der Abflug findet um 20:15 Uhr in Tirana statt, mit Ankunft in Wien um 21:25 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 22:25 Uhr mit Ankunft um 00:10 Uhr in Tirana. Geflogen wird mit einem topmodernen Airbus A320.

Tirana – pulsierende Hauptstadt und idealer Ausgangspunkt, um Albanien zu entdecken

Tirana, die lebendige Hauptstadt Albaniens, begeistert mit einer einzigartigen Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Flair. Bunte Gebäude, beeindruckende Museen wie das Nationalhistorische Museum und die trendigen Cafés im hippen Blloku-Viertel sowie ein aufregendes Nachtleben machen Tirana zu einem spannenden Reiseziel. Tirana ist ein Geheimtipp für alle, die authentische Balkankultur erleben möchten. Zudem punktet die Stadt mit ihrer idealen Lage: Nur eine kurze Fahrt entfernt locken traumhafte Strände an der Adria, während die Dajti-Berge Natur- und Outdoorfans begeistern.

Air Albania: Flagcarrier Albaniens mit Sitz in Tirana

Air Albania ist die nationale Fluggesellschaft Albaniens und verbindet das Land mit wichtigen Destinationen in Europa und darüber hinaus. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 wächst die Airline kontinuierlich und setzt auf eine moderne Airbus-A320 und Boeing B737-800-Flotte mit hohem Komfort und zuverlässigem Service. Als Flagcarrier Albaniens spielt die Airline eine zentrale Rolle in der Entwicklung des albanischen Luftverkehrs und stärkt mit der neuen Wien-Verbindung die internationale Anbindung des Landes. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter www.airalbania.com.al.

(red / VIE)