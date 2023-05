Pilatus PC-12 Flotte erzielt zehn Millionen Flugstunden

Pilatus ist stolz darauf, dass die weltweite Flotte der äußerst beliebten einmotorigen Turboprop-Flugzeuge mehr als zehn Millionen Flugstunden gesammelt hat. Allein der in Kanada stationiere Flottenführer ist über 35.000 Stunden geflogen, während 71 weitere PC-12 jeweils mehr als 20.000 Flugstunden absolviert haben. Insgesamt hat die PC-12 Flotte mehr als 9,3 Millionen Landungen verzeichnet, wobei allein vier Flugzeuge über 50 000 Landungen aufweisen.

Ein Meilenstein im PC-12 Programm

"Als wir das PC-12 Programm gestartet haben, schien dieser Meilenstein noch Lichtjahre entfernt zu sein", sagte Ignaz Gretener, VP General Aviation von Pilatus. "Diese Meisterleistung verdanken wir unseren Ingenieuren, welche dieses beständige Flugzeug entwickelt haben. Wir verdanken es dem Produktionsteam, welches die außergewöhnliche Qualität sichergestellt hat. Und ein Dank geht an das Verkaufsteam, welches zahlreiche Märkte gefunden hat, die dieses vielseitige Flugzeug aufnehmen wollten. Und natürlich geht auch ein Dank an das engagierte Support-Team, welches dafür sorgt, dass der PC-12 eine sehr hohe Verfügbarkeitsrate aufweist. Besonders dankbar sind wir auch unseren Eigentümern, die Pilatus vertrauen und uns unterstützen, damit wir den PC-12 kontinuierlich den neusten technologischen Bedingungen anpassen können, so dass er Jahr für Jahr den Spitzenplatz bei den Verkaufszahlen anführt."

Neuste Version PC-12 NGX

Pilatus hat im Jahr 2022 80 neue PC-12 ausgeliefert und plant die Produktion zu erhöhen, um die laufende Nachfrage zu decken. Das neuste Modell, der PC-12 NGX, ist die dritte Version und unterscheidet sich erheblich vom ursprünglichen Modell. Im Laufe der Geschichte des PC-12 wurden unter anderem die Motorleistung und die Geschwindigkeit erhöht. Es wurde zudem eine neue Kabinenausstattung für Geschäftsreisende eingeführt und die Zuladungskapazität wurde angehoben. Seit dem Jahr 2019 wird das elektronische Propeller- und Motorsteuerungssystem (EPECS) in das weltweit bewährte Pratt & Whitney PT6-Triebwerk standardmässig eingebaut.

Markus Bucher, CEO der Pilatus sagt zu diesem Meilenstein: "Der vergangene, gegenwärtige und zukünftige Erfolg des PC-12 beruht auf den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, der enormen Zuverlässigkeit und der hervorragenden Sicherheitsbilanz. Ein weiterer Vorteil des PC-12 ist zudem der hohe Wiederverkaufswert, der einzigartig ist."

Flexibel und effizient

Der PC-12 wird derzeit von Unternehmen, Privatpersonen, Charterunternehmen, Ambulanzdienstleistern, Staaten und weiteren Organisationen eingesetzt. Die große Kabine, die Frachttür, die einfache Handhabung und die niedrigen Betriebskosten machen das Flugzeug für vielfältige Einsätze attraktiv, betont der Hersteller. Die Treibstoffeffizienz des einmotorigen Turboprop-Flugzeugs bietet im Vergleich zu größeren Geschäftsreiseflugzeugen ´zudem eine erhebliche Reduzierung der Emissionen.

Gretener erklärte: "Das Geheimnis des Erfolgs des PC-12 ist eigentlich gar kein Geheimnis. Wir hören unseren Kunden ständig zu und bemühen uns, ihnen Funktionen, Fähigkeiten und Technologien zur Verfügung zu stellen, die sie bei ihren Operationen unterstützen. Unser Ziel ist es, immer von unseren Kunden zu lernen und diese Erfahrung in kontinuierliche Weiterentwicklungen einfliessen zu lassen."

(red / Pilatus)