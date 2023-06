Betrunkener Querulant stört Einsatz von ÖAMTC-Rettungshubschrauber

Ein Pensionist (84) hat am Mittwoch den Start von Christophorus 12 verzögert.

Nachdem Christophorus 12 gegen 12:45 Uhr am Fußballplatz Krottendorf (Steiermark) gelandet war, näherte sich ein 84-jähriger Steirer dem Hubschrauber, um sich über den Einsatz zu beschweren - obwohl Polizisten ihm verboten, sich dem Helikopter anzunähern. Trotzdem beschimpfte der betrunkene Pensionist die Besatzung des Helikopters. Während der Querulant in anderen Ländern wohl sofort in Gewahrsam genommen worden wäre, redeten die Beamten minutenlang auf den Pensionisten ein, damit er sich wieder entfernte.

Doch als die Einsatzkräfte den Patienten nach der Versorgung zum Helikopter brachten, tauchte der 84-Jährige erneut auf und schimpfte über die "viel zu vielen Einsatzkräfte". Polizisten verhinderten, dass sich der Querulant dem Helikopter weiter nähern konnte, woraufhin der Mann die Beamten direkt mit Verbalinjurien bedachte. Weil sich der Betrunkene zudem weigerte, den Sportplatz zu verlassen, verzögerte er damit den Start des Helikopters.

Die Polizisten wollten daraufhin eine Identitätsfeststellung auf Grundlage des Sicherheitspolizeigesetzes vornehmen, woraufhin sich der Pensionist weigerte, sich auszuweisen. Anhand des Fahrzeugkennzeichens des Mannes konnten die Beamten jedoch seine Identität rasch feststellen.

Nachdem ein Alkotest positiv verlief und eine Alkoholisierung "mittleren Grades" ergab, untersagten ihm die Polizisten die Fahrt mit seinem Auto und nahmen ihm Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel ab. Für den Querulanten, der den Rettungseinsatz verzögert hatte, setzte es mehrere Anzeigen, wie die Exekutive in einer Aussendung bekannt gab.

(red)