Reportage photo : 70 ans de la Patrouille de France

La Base Aérienne 701 de Salon-de-Provence n'est pas seulement le lieu de formation d'une grande partie des futurs pilotes des différents types d'avions, mais aussi la base de l'escadrille de la Grande Nation, mondialement connue. Un fait qui constitue certainement une motivation supplémentaire pour les futurs pilotes de l'école de pilotage, afin qu'ils puissent peut-être un jour prendre place comme un des meilleurs dans le cockpit de l'un des huit Alpha Jet aux magnifiques couleurs nationales. Le bimoteur Alpha Jet est le fruit d'un développement commun des entreprises Dassault (à l'origine Breguet, racheté par Dassault en 1971) et Dornier. Développé comme avion de combat léger et comme avion d'entraînement au jet, l'avion fête également cette année un anniversaire particulier. Il y a 50 ( !) ans, le jet a effectué son premier vol. Dans l'armée de l'air allemande, le jet a été retiré du service quelques années après sa mise en service. Les contrats de désarmement fixant des directives claires, les Allemands ont dû renoncer au chasseur-bombardier léger après seulement une décennie. La Patrouille de France (PdF) utilise l'Alpha Jet, propulsé par deux turboréacteurs à double flux Snecma, depuis 1980 et est désormais bien plus âgé que ses pilotes. Cet avion docile et très sécurisé convient parfaitement au programme de vol de la PdF, car l'escadron de voltige français est connu dans les milieux de la branche pour ses formations particulièrement exigeantes.

Les organisateurs se sont montrés particulièrement accueillants envers les spectateurs, en permettant aux passionnés d'aviation d'accéder aux trois jours d'arrivée et de départ, ou d'entraînement, même en dehors du show aérien officiel (samedi / dimanche). Les photographes amateurs, venus parfois de toute l'Europe, ont toujours été pris en charge avec beaucoup de gentillesse et de prévenance par une équipe de Bluejackets. Exemplaire, comme l'ensemble de l'organisation de cette manifestation, depuis les informations mises à disposition en amont jusqu'à la signalisation, la gestion du trafic, les possibilités culinaires ou les installations de secours. Au sol également, de nombreuses démonstrations et possibilités de divertissement ont été proposées, de sorte que cette journée a dû être intéressante et divertissante pour tout les visiteurs. Parmi les nombreux vendeurs d'articles de merchandising, le stand de la PdF s'est certainement distingué, car il a été pris par le public en grand nombre tout au long de la journée. L'après-midi, les pilotes de la PdF se sont mêlés au public pendant des heures pour signer des autographes et discuter, même après la fin du programme de vol, lorsque le groupe de quatre femmes de l'Armée de l'Air a joué Military Swing en live et a enthousiasmé le public.

L'extraordinaire Dynamic Display a accueilli les deux jours l'escadron de voltige aérienne des Forces aériennes suisses "Patrouille Suisse" (6 x F-5 Tiger), la Patrouille Saudi Hawks (7 x BAE Hawk), plutôt rare en Europe, les équipes espagnoles "Patrulla Aguila" (7 x Casa C-101 Aviojet), l'équipe d'hélicoptères "Patrulla Aspa" (6 x Eurocopter EC-120B Colibir), l'équipe de Croatie "Krila Oluje"(Wings of Storm - 6 x Pilatus PC-9) ainsi que l'unique équipe de formation de parachutistes "Royal " (12 parachutistes effectuant un vol en formation particulier avec la voile ouverte, 1 x Do 228).

Les félicitations pour le jubilé de la PdF ont été transmises partiellement en direct depuis le cockpit par les chefs d'équipe pendant les démonstrations. Parmi les commentateurs des différentes escadrilles, le modérateur espagnol a particulièrement attiré l'attention sur lui et sur l'équipe avec son style émotionnel et enthousiaste, qui rappelait un peu le reporter d'un match de football espagnol passionnant.

Outre les équipes d'aérobic, le programme aérien des deux journées comportait encore d'autres personnalités de haut niveau. Le public a pu admirer les démonstrations spectaculaires de diverses Solo Display Teams. Particulièrement remarquable sur le plan visuel, le Solo Display Team de la Belgium Air Force, avec son F-16 "DREAMVIPER" au design spectaculaire, dont le pilote Steven de Fries fascine régulièrement le public avec sa démonstration dynamique. Non moins impressionnant également, le "Swiss Hornet Display Team" (F/A-18) suisse avec le pilote de démonstration "Fönsi", qui a démontré des manœuvres de vol parfois incroyables avec le F-18, connu de tous dans le blockbuster "Top Gun - Maverick". L'équipe "Zeus" de l'Helenic Air Force de Grèce a également offert une présentation très dynamique avec son F-16 (Block 52, équipé de réservoirs supplémentaires montés sur le fuselage, ce qui donne au F-16 un look différent). Les fans d'avions locaux ont été particulièrement impressionnés par la présentation dynamique du Rafale Solo Display Team français, qui présente à nouveau un Rafale au design particulier aux différents Airshows en 2023.

A côté de ces big players, de nombreux autres acteurs se sont joints à cette manifestation en tous points réussie. On a ainsi pu admirer une intrépide wingwalker lors de ses acrobaties sous et entre les ailes d'un biplan rose, ainsi qu'un Spitfire historique piloté de manière très sportive par Eric, un pilote du prestataire privé de vol "Jetpilot for a Day" www.Apache-Aviation.com. Pour les fans d'aviation oldtimer, le F-86 Sabre dans sa couleur et sa version de l'US Air Force de l'époque de la Cold War a été un vrai régal.

La démonstration en vol de l'avion de transport militaire tactique Airbus A400M Atlas a également suscité de nombreux regards étonnés et fascinés ainsi que des applaudissements. Un véritable "gros vaisseau" présenté avec brio par les pilotes de l'équipe "A400M Tactical Display". Présenté en vol, il fait plus penser à une petite machine de voltige qu'à un puissant avion de transport. Des manœuvres de vol incroyables, allant jusqu'au wingover, ont été présentées au public. Cet A400M a pu être admiré sur le Static Display avant et après son vol de démonstration. Toute la journée, il y avait une longue file d'attente pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de cet oiseau géant avec son empennage en T de près de 15 mètres de haut. L'Atlas attire également l'attention par son aspect visuel. Ses quatre moteurs (d'une puissance de près de 11.000 CV chacun) produisent un son unique et les élégantes hélices contrarotatives de plus de cinq mètres de diamètre ressemblent plutôt à des œuvres d'art. Malgré des débuts difficiles, Airbus semble avoir réussi un chef-d'œuvre technique avec l'A400M.

Le Flying Display a été complété par la démonstration en vol d'un Eurocopter Tiger des Armées de Terre, qui a montré la mobilité particulière de cet avion à voilure tournante critiqué. Un débat est actuellement en cours au sein du ministère allemand de la Défense pour retirer prématurément cet hélicoptère de combat en raison de ses défaillances techniques et le remplacer par des modèles plus petits et techniquement plus aboutis.

Comme souvent lors d'un "Meeting Aérien National de l'Air", les spectateurs qui avaient fait le déplacement ont été récompensés par un programme de vol de grande classe. Un large static display et une organisation de grande classe complétaient cette manifestation très réussie et valaient même le déplacement le plus lointain. Seul un Mirage 2000 a malheureusement manqué à l'auteur dans le Flying Display. Pour les plus de 500 spotters et photographes officiellement admis, les conditions de lumière et la très légère bruine fréquente ont constitué un vrai défi. Mais la pluie de printemps dans la Provence du sud de la France est agréablement chaude et sent souvent un peu la lavande. Le tout mélangé avec un soupçon de kérosène donne très envie de se rendre au prochain "Meeting Aérien" de l'Armée de l'Air.

Texte & photos: Aviajack