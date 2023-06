United Airlines feiert 25-jähriges Jubiläum am Flughafen München

Am 11. Juni 1998 startete der erste Flieger von United Airlines am Flughafen München (MUC). Sein Ziel: der Washington Dulles International Airport an der Ostküste der USA. Ein denkwürdiger Moment, dem weitere Streckenaufnahmen nach New York/Newark, Chicago, San Francisco, Houston und Denver über die letzten 25 Jahre folgten. Insgesamt hat United in diesem Zeittraum über 8,7 Millionen Passagiere auf mehr als 45,800 Flügen ab/nach MUC transportiert. Auf der Verbindung zwischen der bayrischen Landeshauptstadt und der Kapitale der USA verkehrten im letzten Vierteljahrhundert über 17,500 Flüge mit mehr als 3,4 Millionen Gästen an Bord.

„Der Flughafen München ist für United Airlines seit nunmehr 25 Jahren ein äußerst wichtiges Gateway nach Deutschland und ein enorm starker Partner, wenn es darum geht, unseren Passagieren ein umfangreiches Flugangebot in die USA zu offerieren“, so Reto Schneider, Country Manager Germany & Switzerland bei United. „Unsere Fluggäste haben die Möglichkeit, ab MUC täglich nonstop zu den sechs United-Drehkreuze Washington, D.C., New York/Newark, Chicago, San Francisco, Houston und Denver zu fliegen. Wir danken unseren geschätzten Kunden und dem Reisevertrieb in Deutschland sehr dafür, dass sie sich immer wieder für uns entscheiden.“

Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH: „Seit einem Vierteljahrhundert verbindet United Airlines mittlerweile München mit Nordamerika. Was mit einer Strecke nach Washington, D.C. vor 25 Jahren begann, ist mittlerweile zu sechs täglichen Flügen in die wichtigsten Metropolen in den USA ausgebaut worden und macht damit die United zur größten US-Airline am Münchner Flughafen. Wir gratulieren der United zu diesem Jubiläum und freuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit.“

Nach Ankunft in den Vereinigten Staaten haben die Gäste zudem die Möglichkeit, schnell und bequem zu rund 200 weiteren Zielen innerhalb des ganzen Landes einschließlich Hawaii umzusteigen.

