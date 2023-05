United Airlines hat Flüge zwischen Berlin und Washington aufgenommen

Mit der Landung am 26. Mai am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) hat United Airlines die neuen täglichen Nonstop-Flüge „von Hauptstadt zu Hauptstadt“ zwischen Washington, D.C. und Berlin aufgenommen. Die neue Verbindung wird während der gesamten Sommersaison bis einschließlich 28. Oktober 2023 bedient. United ist damit gemäß eigenen Angaben die einzige Fluggesellschaft, die die beiden Metropolen nonstop miteinander verbindet, und obendrein die Airline mit den meisten Flügen von Berlin in die USA.

Mit den neuen Flügen stärkt United zusätzlich das umfangreiche Deutschlandangebot. Dieses umfasst ganzjährig die Verbindung von Berlin zum Drehkreuz New York/Newark sowie die Flüge von Frankfurt und München zu den Drehkreuzen in New York/Newark, Chicago, Washington, Houston, Denver und San Francisco. Damit bietet United seinen Gästen mehr Nonstop-Flüge zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten als jede andere US-Fluggesellschaft; im Sommer 2023 sind dies insgesamt 18 Abflüge von Deutschland pro Tag.

„United ist jetzt die einzige Fluggesellschaft, die Berlin mit Washington, D.C. nonstop verbindet. Deswegen freuen wir uns sehr über diesen neuen Hauptstadt-zu-Hauptstadt-Flug“, so Thorsten Lettnin, Director Sales Continental Europe, Middle East, Africa, India and Israel, United Airlines. „Mit der neuen Verbindung offeriert United die meisten Flüge von Deutschland in die USA in der Unternehmensgeschichte: In diesem Sommer sind es damit bis zu 18 tägliche Verbindungen und nahezu 5.000 Sitzplätze pro Tag. Damit bieten wir unseren Fluggästen aus Deutschland noch mehr Reisemöglichkeiten zu unseren Drehkreuzen und zu vielen anderen Destinationen in ganz Amerika.“

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Durch die neue Nonstop-Verbindung vom BER nach Washington, D.C. sind die beiden Hauptstadtregionen nur noch rund neun Stunden voneinander entfernt. Mit dieser zweiten Verbindung an die Ostküste der USA baut United Airlines ihr Engagement am BER deutlich aus. Die Verbindung BER – Washington trägt dazu bei, die Zusammenarbeit und den Tourismus zwischen Deutschland und den USA weiter zu stärken und festigt die Attraktivität der Boom-Region Berlin-Brandenburg als Wirtschaftsstandort. Ich wünsche allen Passagieren einen guten Flug.“

Auf den neuen Flügen zwischen Washington, D.C. und Berlin setzt United eine Boeing 767-400ER ein. Diese Maschine verfügt über 39 Sitze in United Polaris® Business Class, 70 in Economy Plus® sowie 131 in Economy. Ab 1. August 2023 umfasst das Serviceangebot an Bord 34 Sitze in United Polaris® Business Class, 24 in Premium PlusSM, 48 in Economy Plus® sowie 125 in Economy.

Die neue Verbindung von Berlin nach Washington, D.C. unterstreicht die führende Rolle von United unter den US-amerikanischen Fluggesellschaften auf dem Transatlantik. So finden sich im Sommerflugplan 2023 neue Flüge nach Dubai und nach Stockholm. Auch wurde das Flugangebot in einige der beliebtesten europäischen Städte ausgebaut, etwa nach Rom, Neapel, Paris, Barcelona, London, Edinburgh und Shannon. Daneben bedient United wieder Strecken, die die Airline im Sommer 2021 neu in den Flugplan aufgenommen hatte. Dazu gehören direkte Flüge von New York/Newark nach Nizza, von Denver nach München, von Boston nach London Heathrow, von Chicago/O’Hare nach Zürich sowie von Chicago/O’Hare nach Mailand. Ebenso dabei sind die Flüge zu vier Zielen, die keine andere Fluglinie der USA anbietet: nach Amman, auf die Azoren, nach Palma de Mallorca und nach Teneriffa.

Insgesamt fliegt United in diesem Sommer in 37 Städte in Europa, Afrika und Nahost – das sind mehr Städte als bei allen anderen US-Fluggesellschaften zusammen. Für diesen Sommer verzeichnet die Airline eine zum Vorjahr noch gesteigerte Nachfrage nach internationalen Flügen. Um diese zu bedienen, hat sie ihren Flugplan in diesem Segment um mehr als 25 Prozent erweitert.

(red / UA)