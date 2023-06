Wizz Air erhält ersten Airbus A321neo aus China

Das neue Flugzeug wird in der Endmontagelinie von Airbus in Tianjin zusammengebaut und wird vier Jahre nach der Auslieferung der ersten A321neo an Wizz Air im Jahr 2019 ausgeliefert. Es handelt sich um den 92. Airbus A321neo für Wizz Air, womit der Anteil der Neo-Technologie in der weltweiten Flotte von Wizz Air auf mehr als 50 Prozent steigt.

Wizz Air verfügt über das größte bestätigte Auftragsbuch für den Airbus A321neo in Europa und plant im Rahmen ihrer "WIZZ500 Ambition", bis zum Ende des Jahrzehnts weitere 355 Flugzeuge zu beschaffen.

Der neue Airbus A321neo wird durch ein Sale-and-Leaseback mit AVIC, einem der Finanzierungspartner von Wizz Air, finanziert.

(red / W6)