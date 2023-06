Wizz Air zum dritten Mal in Folge als nachhaltigste Low-Cost-Airline ausgezeichnet

World Finance lobte Wizz Airs Nachhaltigkeitskriterien und die Verpflichtung, die Emissionsintensität bis zum Ende des Jahrzehnts um weitere 25% zu reduzieren2. Die Jury würdigte die kontinuierlichen Investitionen der Fluggesellschaft in neueste Technologien, die Erneuerung der Flugzeugflotte, Initiativen zur Treibstoffeffizienz, Partnerschaften für nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF), einschließlich Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowie die Erforschung von wasserstoffbetriebenen Flugzeugen mit Airbus.

Mit den World Finance Sustainability Awards, die bereits zum fünften Mal vergeben werden, werden Unternehmen ausgezeichnet, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund ihrer Geschäftstätigkeit stellen. Die Preiskategorien decken dreißig Industriesegmente ab, vom Gesundheitswesen über digitale Währungen bis hin zur Luftfahrt.

Wizz Air hat im Geschäftsjahr 2023 mit 53,8 Gramm pro Passagier/km nach eigenen Angaben die bisher niedrigste Kohlenstoffintensität in einem Geschäftsjahr erreicht3. Dies entspricht einer Reduzierung um 6 % gegenüber dem Niveau vor der Einführung von COVID4. Um dies zu erreichen, hat die Fluggesellschaft umfangreiche Investitionen in ihre Flotte getätigt, indem sie ältere Flugzeuge durch neue Airbus A321neo-Flugzeuge ersetzt hat, die erhebliche Umweltvorteile in Bezug auf Lärmreduzierung und Treibstoffeinsparung bieten und derzeit mit einer SAF-Mischung von bis zu 50 % fliegen können5. Der Anteil der Flugzeuge der neuen „neo“-Technologie der Airbus A320-Familie an der Flotte von Wizz Air hat inzwischen die 50%-Marke überschritten.

Wizz Air hat auch eine Strategie für nachhaltigen Flugtreibstoff (SAF) entwickelt, die die Sicherung von Abnahmevereinbarungen mit Lieferanten für die Zukunft beinhaltet und hat bereits Partnerschaften mit Mabanaft, Neste, OMV und Cepsa geschlossen. Im April 2023 kündigte Wizz Air ihre erste Kapitalinvestition in ein Biokraftstoffunternehmen, Firefly Green Fuels, an, um die Entwicklung von SAF in Großbritannien weiter zu unterstützen. Im Mai 2023 investierte die Fluggesellschaft als Teil von Indigo Partners in das in den USA ansässige SAF-Start-up-Unternehmen Clean Joule.

1Nach dem CAPA - Centre for Aviation Awards for Excellence 2022

2Verglichen mit FY20 Basiswert

3Basierend auf der offiziellen Jahresberichterstattung von Wizz Air

4Basierend auf einem Vergleich zwischen FY23 und FY19

5SAF muss konventionellem Düsentreibstoff beigemischt werden, um die regulatorischen Anforderungen für die Verwendung im Flugzeug zu erfüllen. Wizz Air verwendete 0,005% SAF im FY23.

(red / W6)